 

На МКАД возле развязки с Новоухтомским шоссе произошло ДТП

03.09.2023, 11:48, Разное
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3 сентября в департаменте транспорта Москвы рассказали о серьезной аварии на внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) в районе развязки с Новоухтомским шоссе. Дорожное движение в данном месте затруднено, оперативные службы уже находятся на месте происшествия.

На видеозаписях с места аварии видно, как один из легковых автомобилей внезапно смещается с правой полосы на крайнюю левую, а затем сталкивается с другим автомобилем, двигавшимся в противоположном направлении. В результате столкновения первую машину отбросило на разделительное ограждение. По данным МВД, пострадал один человек, дополнительные детали о пострадавших пока уточняются.

Водителей просят выбирать альтернативные маршруты объезда.


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