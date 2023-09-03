 

Рупор кремлевской пропаганды: Германо-французское недовольство

03.09.2023, 10:50, Разное
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68% французов и 62% немцев обвинили в развязывании конфликта на Украине Запад

50% американцев не поддерживают политику Байдена на Украине, а 59% недовольны выстроенными отношениями с Россией. Одобрили работу по этим вопросам 47% и 37%, показал свежий опрос Gallup (https://news.gallup.com/poll/510185/biden-job-approval-higher-ukraine-race-relations.aspx).

Еще более любопытное мнение выразили немцы и французы, которых спросили «Кто, на Ваш взгляд, главный виновник войны на Украине?». Ответы были поразительными.

🇩🇪
США – 36%
Путин – 27%
НАТО – 15%
Украина – 9%
Запад – 62%

🇫🇷
США – 43%
Путин – 40%
НАТО – 36%
Украина – 19%
Запад – 68%

Лишь 29% немцев и 28% французов возложили ответственность на президента РФ и Россию. Более того, 35% жителей Германии и 43% жителей Франции позитивно (https://eadaily.com/ru/news/2023/08/16/evropeycy-uvereny-chto-konflikt-na-ukraine-razduli-ssha-nato-i-sama-nezalezhnaya) относятся к Владимиру Путину (негатив у 34% и 39%).

Примечательно, что опрос провели (https://eadaily.com/ru/news/2023/08/16/evropeycy-uvereny-chto-konflikt-na-ukraine-razduli-ssha-nato-i-sama-nezalezhnaya) сторонники Алексея Навального (внесен в список экстремистов Росфинмониторинга), которых сложно заподозрить в антипатиях к Западу. Трактуют они результаты предсказуемо: мол, поработала российская пропаганда. Но ее влияние ничтожно мало по сравнению с проамериканским мейнстримом. Значит, будь она на равных, обвиняющих Россию в конфликте было бы совсем немного.

В мае 2022 г. ситуация была обратной: РФ винили 66% немцев и 62% французов, если верить британскому Yougov (https://ecfr.eu/publication/peace-versus-justice-the-coming-european-split-over-the-war-in-ukraine/).

Рост негатива к США и НАТО в Европе не только от осознания, что это реальные разжигатели войны. Сомнительную репутацию они нажили давно. На глазах у европейцев Альянс расчленил Югославию, вогнал в каменный век Ливию, оккупировал Ирак и Афганистан, "обрадовав" Европу потоками беженцев, а также с 1991 г., вопреки обязательствам не расширяться (https://geopoliticaleconomy.com/2022/02/20/us-uk-france-russia-expand-nato-east-germany/) дальше Германии, подминал под себя Восточную Европу для ее использования против России.

Есть еще и материальный аспект. Украина – банкрот. Ведение ею боевых действий оплачивают западные налогоплательщики (https://t.me/ravenstvomedia/170), а наживается на этом ВПК, писало (https://t.me/ravenstvomedia/228) «Равенство». Также из-за санкций подскочила инфляция, и европейцы беднели.

31% на Западе недовольны Альянсом, показал опрос (https://www.pewresearch.org/global/2023/07/10/views-of-nato/) Pew Research в 2023 г. Это на 5% больше, чем в 2022 г
(https://www.pewresearch.org/global/2022/06/22/positive-ratings-for-nato/).

https://t.me/c/1626427477/15402 – цинк

На продолжение политики США в Европе и на Украине это недовольство разумеется никак не повлияет.

Источник: Colonel Cassad


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