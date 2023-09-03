Спрос на специалистов нефтегазовой отрасли в России вырос на 43%

С начала текущего года спрос на специалистов в нефтегазовой сфере в РФ вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет ТАСС, ссылаясь на исследование HeadHunter.

За период с января по август 2023 года компании в отрасли “Нефть и газ” разместили 127,6 тысячи вакансий, что на 43% больше, чем в аналогичный период 2022 года.

Наибольшее количество вакансий открыто в Москве – 9%, затем следует Санкт-Петербург с 6%, и на третьем месте – Уфа с 4%.

Среди самых дефицитных специальностей в сфере нефти и газа выделяются токари, слесари и сварщики.

Ранее эксперты инвестиционного подразделения Сбербанка предупредили о рисках для курса рубля, связанных с выкупом акций российскими нефтегазовыми компаниями у иностранных владельцев. Они считают, что такие сделки могут усилить отток капитала и создать негативные ожидания на валютном рынке.