 

“Простите, сэр, но у вас есть лицензия?” – кот притворился электриком

03.09.2023, 7:45, Разное
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Кажется, на рынке труда появился интересный кандидат на должность ремонтника. И не спрашивайте, кто в доме хозяин. Однозначно, кот. С таким специалистом не страшны любые беды.

В Сети появилось видео, на котором усатый питомец притворился электриком. Усевшись на холодильник, хвостатый домосед решил проверить лампочку. И у него получилось! Когда пушистик поднялся на задние лапки и прикоснулся к цели, загорелся свет.

Смешной кот развеселил пользователей YouTube. “Сколько кошек нужно, чтобы сменить лампочку? Судя по всему, одна”, “Простите, сэр, но у вас есть лицензия электрика?” — пошутили в комментариях к видео.


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