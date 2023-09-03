Мнение: Лилипутка Вера

Вот, кстати, весьма любопытный пример на мою любимую тему “Русским не нравится жить в России”. Клип группы Фабрика, между прочим, дико популярный – Ютуб рапортует, что у него 129 млн. просмотров. Хотя идея видеоряда весьма и весьма эпатажная – это ведь, по сути, знаменитый жанр “chernukha”, ставший господствующим в Perestroyka, при том, что народ-то его вроде как активно не любил.

На экране – какой-то гиперреализм, фон Триер кланяться велел, “Маленькая Вера” в миниатюре, можно сказать, Вера-лилипутка. Показана типовая русская деревня во всем своем непередаваемом безобразии: мрачное неопределенное время года – то ли осень, то ли весна, то ли “вот такое поганое лето”. Кругом – непролазная грязь, какие-то обшарпанные покосившиеся избушки, дорог нет, разбросанный там и сям ржавый сельхозинвентарь, и, для завершения картины – гопники с фиксами. “К нам не подходи, а то зарэжэм” (легкий кавказский акцент в ролике несомненно присутствует). Гопники на жутких “стайлифицированных” тачилах, в которых угадываются родные Жигули Волжского Автозавода, как иллюстрация тезиса “от осинки не родятся апельсинки”.

И для контраста – на фоне придорожных канав томно выплясывают ангельского вида фемины все в белом, под не чуждую изысков песню со словами “Мама, не ругай меня, я тоже скоро стану мамой”. Причем в конце и становятся – по крайней мере беременными. Оплодотворенными, так сказать, родным Отечеством. А название-то у песни: “Не родись красивой”!!

В общем, клип концептуальный донельзя. Артхаус 100%-ный! При том, что идея-то прозрачна как слеза: он – о полной несовместимости красоты и того, что принято считать “исконно-посконной матерью-Родиной”. Сейчас бы точно сказали, что снимали иноагенты, “ненавидящие всё русское”. Но и каков итог? Грандиозный успех у русской публики! Смотрят, плачут, пляшут. Всё такое родное…

Глянул для сравнения: у клипа Шамана “Я русский” на том же Ютубе – всего 40 млн. просмотров (хотя в определенном роде у Шамана еще более пародийная вещь). Боги, боги, как же грустна наша Россия.