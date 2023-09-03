 

Мода осени-2023: что надеть с джинсами

03.09.2023, 3:55, Новости дня
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Вариант №1: широкие джинсы с накладными карманами и бомбер с нашивками. Дерзкий вариант в спортивном стиле отлично подойдет для осенних прогулок по парку. Мода на куртку в университетском стиле с резинкой по нижнему краю и эластичными манжетами не теряет актуальности. Главное правило – не в облипку, а оверсайз!

Вариант №2: джинсы клеш и косуха. Идеально в непогоду, дождь не страшен. Сочетание денима и байкерской куртки из кожзама выглядит стильно. С таким комплектом одежды есть все шансы провести осень-2023 в тепле и оставаться при этом в тренде.

Вариант №3: джинсы карго и обтягивающий топ с длинным рукавом. Подчеркивает грудь и талию, добавляет осеннему гардеробу женственности. Мода в лучших традициях голливудских звезд!

Вариант №4: прямые джинсы и безразмерный офисный пиджак. Удачное переплетение делового и повседневного стилей поможет выглядеть на учебе и работе главной красавицей осени-2023. Внимание: имидж деловой модницы с легким шармом грозит комплиментами.

Вариант №5: белые джинсы и длинное черное пальто нараспашку. Модный лук из двух контрастных элементов одежды органично смотрится со стороны, а еще визуально стройнит. В таком наряде – хоть куда, восхищенные взгляды обеспечены. Встречаем осень стильно!


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