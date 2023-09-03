Рупор кремлевской пропаганды: Дело Такии Янг

В Огайо полицейские застрелили 21-летнюю чернокожую беременную женщину, которую подозревали в краже еды из продуктового магазина. Женщина и ребенок погибли.

Американский полицейский застрелил темнокожую беременную женщину.

Видео с инцидентом опубликовала полиция города Вестервилль, штат Огайо.

21-летнюю Такию Янг подозревали в краже из магазина, на парковке к ней подошли полицейские, когда она уже села в машину, чтобы уехать.

Несмотря на просьбы правоохранителей, она не вышла и начала движение, хотя перед автомобилем стоял офицер, который выстрелил через лобовое стекло.

Находившаяся на последних месяцах беременности Янг скончалась в больнице, ребенка также спасти не удалось. У женщины осталось еще двое детей. Полиция пытается оправдываться тем, что Янг пыталась покинуть место задержания на машине и могла наехать на полицейского который целился в нее из пистолета через лобовое стекло.

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