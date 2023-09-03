Бывший аналитик ЦРУ – оторванное от реальности представление о России погубит Запад

США и их союзники совершенно не понимают, что представляет собой РФ и её руководство. Они совершают фатальную ошибку, пытаясь выставить Владимира Путина «диктатором» и отказываясь рассматривать интересы страны с учётом её истории, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Хорошо. Но что касается мнения Орбана об умонастроении русских, о том, что их больше волнует стабильность, безопасность, целостность границ, чем личная свобода. Является ли такое объяснение российского менталитета справедливым и является ли это фундаментальной причиной, почему Запад не понимает Россию?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Да и да. Запад упорствует, и мы наблюдаем подобное поведение среди отставных американских и — внезапно — австралийских генералов. Они продолжают верить в то, что Путин находится во главе РФ в силу культа личности, что он единоличный диктатор, и если мы сможем просто убить достаточно жителей Донбасса или других россиян, то это создаст внутренние политические волнения и приведёт к свержению Путина.

По их мнению, Путин — это парень, который существует сам по себе. И всё, что нам нужно сделать, это оказать давление и избавить от него. Они не осознают, что Путин на самом деле является проявлением тех более глубоких корней, которые связаны с историей страны, как заметил Рэй (Макговерн, экс-сотрудник ЦРУ, который также участвовал в дискуссии. — ИноТВ).

Именно эту идею пытается донести Орбан. На Западе существует полное культурное непонимание относительно того, что собой представляет Россия. Мы находимся в плену фантазии, иллюзорного представления, которого не существует, и наш просчёт в этом вопросе нас погубит.

Дата публикации 01 сентября 2023 года.

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