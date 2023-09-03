 

“Я сама выберу то, что мне нравится”: как научиться отстаивать свои границы и не бояться осуждения?

03.09.2023, 0:10, Новости дня
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Почему нам сложно делать выбор?

С точки зрения психологии, два описанных выше состояния – это проявления позиций жертвы и повышенной конкурентности. От нас либо ничего не зависит, мы ничего не можем и застреваем в своей беспомощности, либо мы постоянно сравниваем себя с другими и надеемся их превзойти.

Первая позиция – это экзальтированный внутренний женский хаос. Вторая – чисто мужская доминанта, в которой мы довольно далеко отошли от своей внутренней женственности. Оба состояния тесно связаны с мнением других людей: “что они обо мне подумают”, “как они будут меня воспринимать”, “а если у меня получится, то как изменится их отношение ко мне”. Подобные мысли – лишь игры нашего разума.

Как научиться выбирать без боязни общественного мнения?

Если вы действительно хотите выбраться из рамок этой дилеммы, вам понадобятся ясность и сила воли. Существует несколько простых техник, которые помогут выйти на новый уровень и избавиться от страха перед мнением общества:

1. Практикуйте медитации и развивайте интуицию

Ясность женщины находится на сочетании интуиции и логики. Если логику в нас развивают с самого детства, то интуиции должного внимания не уделяется. Путь к ее развитию – женские медитации. Они помогают услышать свое сердце и внутренний голос.

Женские медитации отличаются от классических практик тем, что они активно используют тело, звук, порой движение. Мы, женщины, познаем мир именно через тело, а мужчины делают это через ум. Благодаря медитациям мы по-новому знакомимся со своим телом, развиваем внутреннюю чувствительность, учимся физически ощущать сердце и проявление любви в своем теле, познавать мир не только через мысли, но и через ощущения. Ведь наша душа говорит не словами, а именно чувствами.

Развивая такую сонастроенность со своим телом, мы развиваем свою связь с душой. А это верный путь к тому, чтобы научиться отличать свои желания от навязанных нам “стандартов социума”. Нам важно перестать жить в мире наваждений чужих иллюзий. Это первый и очень важных шаг к выходу из позиции жертвы. Слишком многие сейчас почувствовали вкус наживы за счет тех, кто легко поддается влиянию. Маркетинг стал жестче и манипулятивнее. Ведь жертвы – идеальные клиенты. Но развитие интуиции убережет вас от неправильных решений. Внутренний голос – это ваш лучший друг и самый надежный советчик.

2. Развивайте силу воли

Без этого обойтись никак нельзя. Если интуиция говорит вам о том, где пролегают ваши границы, то сила воли – это материал, из которых эти границы строятся. Энергетический центр силы воли – вилочковая железа (часто ее называют тимусом), которая расположена в центре груди. Вам необходимо научиться ее раскрывать. Помимо силы воли, тимус отвечает за ощущение счастья и продление молодости.

Деятельность этой железы замедляется в подростковом периоде. Принято считать, что после 20 лет она практически перестает функционировать. Но ее можно пробудить. Тем самым вы сможете замедлить старение, почувствовать себя счастливой и мощно прокачать силу воли.

Развитие силы воли всегда начинается с принятия решения, затем в процесс вступает тело. Существуют различные практики для раскрытия вилочковой железы. Среди них есть мягкие, созданные специально для женщин. Они активируют и сердце, и тимус, в результате чего в теле возникает ощущение легкости, наполненности и любви.

Благодаря женским практикам защита ваших личных границ станет мягкой. Вы будете слушать свое сердце, следовать голосу души и интуиции. И в итоге борьба за свои права превратится в спокойную уверенность в своей правоте. Это будет ваша личная правда, а в ней легко быть уверенной. И это станет той энергией, которая и сворачивает горы на пути к желаемому.


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