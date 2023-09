Рупор кремлевской пропаганды: Про дедушку Довлатова

24 августа 1990 года В Нью-Йорке умер писатель и журналист Сергей Довлатов.

Уже рассказывал, что как-то давно увидел в фейсбуке у знающих людей обсуждение по поводу причины смерти писателя-антисоветчика Сергея Довлатова. То есть с причинами там все ясно, Сергей Донатович, как известно, любил пить, болел циррозом, но умер он от инфаркта.

Дело в том, что у Довлатова просто не было страхового полиса, и, согласно свидетельству супруг Евсевьевых, его часто не принимали нью-йоркские больницы. В последний раз Довлатова «отфутболили» пять больниц, пока он не умер в машине скорой помощи.

Вообще-то в США с 1986 года действует федеральный закон (Emergency Medical Treatment and Active Labor Act, passed by Congress in 1986) об обязанности врачей принимать и оказывать первую неотложную помощь пациентам, вне зависимости от наличия страховки. На практике, даже в обзоре исследований от 2013 года отмечалось, что люди без страховок чаще остаются в коридорах медучреждений, больницы, их футболят в другие больницы под разными предлогами. Как там у Довлатова? «Я шел и думал — мир охвачен безумием. Безумие становится нормой. Норма вызывает ощущение чуда».

Конечно, с таким образом жизни Довлатова и в «тоталитарном» СССР бы в конце концов не спасли, но в больницу его взяли бы без проблем. Зато благословенные Соединенные Штаты Америки повидал, это да…

Показательно еще и то, что приехав в колыбель буржуазной демократии, писатель тут же оказался в разработке у ФБР, о чем свидетельствуют рассекреченные материалы из архивов американских спецслужб. Но вы же понимаете, «это другое»…

Ну а второй эпизод, о котором я давно уже писал Вконтакте, касается судьбы дедушки Сергея Довлатова. В одной из интернет-дискуссий мне в качестве аргумента привели страшную историю про дедушку Сергея Довлатова, которого, дескать, арестовали и расстреляли как бельгийского шпиона, исключительно из-за того, что его младший сын эмигрировал в Бельгию, а потом через знакомого передал какие-то подарки. Мол, смотри, что ваши большевики творили!

В реальности надо изучить уголовное дело, чтобы узнать, за что конкретно деда Довлатова репрессировали. В таких случаях многие рассказы про «репрессировали ни за что» рассыпаются как карточный домик. Но я решил почитать источник, то есть самого Сергея Довлатова. И наткнулся на замечательный рассказ:

«Беспорядков мой дед не любил. Поэтому и к революции отнесся негативно. Более того, даже несколько замедлил ее ход. Дело было так. Народные массы с окраин устремились в центр города. Дед решил, что начинается еврейский погром. Он достал винтовку и залез на крышу. Когда массы приблизились, дед начал стрелять. Он был единственным жителем Владивостока, противостоявшим революции. Однако революция все же победила».

Я понимаю, что нравы в начале ХХ века были простые. Но вам не кажется удивительным, что в качестве «невинной жертвы репрессий» тут фигурирует какой-то умственно отсталый гражданин, который ни в чем не разобравшись, начинает стрелять по толпе, в которой явно были женщины и дети? И явно он мог в кого-то попасть. Убить или ранить.

А Довлатов пишет об этом с гордостью! И его преданные читатели такому ушибленному на голову дедушке тоже, наверное, умиляются. Хотя если подойти к этой ситуации с позиции здравого смысла, остается удивляться, как этого болвана еще в 1917-м не расстреляли, он же представлял реальную опасность для общества!

Ну конечно, если Сергей Донатович всю эту историю не выдумал в пьяном бреду…

