Мнение: Психология страдальцев, психология халявщиков и стоит ли выходить из зоны комфорта

1. Любовь к страданиям является выразительной чертой характера многих россиян, которые продолжают упорно страдать даже в наше сравнительно благополучное время. Блог инженера-нефтяника пишет (ссылка):



Россия, как мне кажется, страна, где крайне высок уровень духовного мазохизма. Пострадать – это самое любимое дело. При этом любовь к страданиям – это не что-то новое. Если прочитать Федора Михайловича Достоевского, главного знатока русской души, все это было у наших предков. Страдающих персонажей у него через одного, но точнее всего это отражено в словах Лизы Хохлаковой:

«Я хочу, чтобы меня кто-нибудь истерзал, женился на мне, а потом истерзал, обманул, ушел и уехал. Я не хочу быть счастливою!»

Очень показательно отражена суть очень многих наших соотечественников, Достоевский заработал репутацию гения не случайно. При этом, что поразительно, желание пострадать сочетается с желанием принести страдания самим себе. Это не просто жалость к обстоятельствам, которые вынудили людей страдать, люди сами создают себе обстоятельства, в которых они вынуждены страдать. <…>

Через пару домов у меня живет товарищ, можно сказать друг, который толком нигде не работает. Перебивается в охране, косит траву в сезон, имеет пару десятков кур и так далее. Жена работает оператором на АЗС, получает копейки. Я пытался ему помочь, предлагал работу. Но он ни в какую. Но при этом не забывает рассказать, как плохо всем мы живем, денег нет, перспектив нет, работы нет. Попытки возразить бесполезны.

Я плюнул, потому что давно понял, переубедить таких людей нельзя. Потому что такая жизнь их просто устраивает. Да, денег немного, но он может взять в любой день и поехать на рыбалку. А я не могу, у меня нет времени, а на работе нельзя, хотя озеро и река рядышком. <…>

А реальность такова, что невозможно улучшить жизнь человека, если он сам ничего не делает. Это только в сказках джинн исполняет желания. Или барин приезжает и решает твои проблемы. <…>

Россия на современном этапе – воистину страна возможностей. Это не страна, которая была тридцать лет назад, когда был глубочайший упадок и найти работу, где хотя бы зарплату не задерживали было очень большой удачей. Работы хватает, при том во всех сферах, от добывающей промышленности до сферы услуг. Не устраивает работа дома – можно переехать. Можно работать вахтой. Позволяет квалификация – можно работать дистанционно. Можно начать бизнес, если есть жилка. Даже без денег, имеется возможность получить поддержку своего стартапа.

Только для этого надо начать с главного – заставить себя изменить жизнь. А это сложнее всего. И в глубине души текущее положение их тоже устраивает, да еще есть повод, чтобы пострадать и пролить елей на душу, которая любит страдать.

2. Блогер monetam приводит мнение блогера karachee о гражданах-халявщиках (ссылка):



…человек получает от государства гораздо больше того, что можно купить за его налоги. Если взять всех граждан любого государства, со всеми их налогами за всю их жизнь, то всех этих средств не хватит чтобы отстроить с нуля хотя бы 5% государства в котором они живут, его инфраструктуры, территорий, его ресурсов, его возможностей, функций, связей. Но признавать этот долг, который оплачен усилиями десятков поколений его предков, человек-халявщик за собой не склонен.

Поэтому он считает совершенно нормальным поехать в любую страну побогаче, и пользоваться там всеми привилегиями местного жителя. Считая этой стране (как и любой другой) себя ничем не обязанными, кроме налогов. А если привилегий станет однажды недостаточно, поедет куда-то ещё.

С одной стороны, это правда, колбасных космополитов в мире хватает. Однако всё же эмиграция — явление нормальное и здоровое, хотя бы по той причине, что именно благодаря эмиграции мы получили в своё время массу талантов, от Рюрика до Пушкина. И наоборот: выездные визы нормальным и здоровым явлением никак не назовёшь.

3. В Школе Капитализма я рассказываю про выход из зоны комфорта. Точнее, про причины, по которым из зоны комфорта лучше не выходить. Осторожно высунуть наружу руку или ногу — да, хорошая идея. Но целиком выбегать под дождь не стоит, будет некомфортно. Цитирую из начала поста (ссылка):

Выход из зоны комфорта — типичная менеджерская штука. Если вы работаете начальником отдела продаж, и если у вас нет совести, вы можете перевести своего подчинённого в режим форсажа, вытолкнув его из «зоны комфорта», то есть заставив напрячься изо всех сил. Например, убедив его взять неподъёмный кредит, чтобы менеджер продавал, как не в себя, лишь бы платить банку проценты. Если менеджер справится, вы скажете, что это было для его же пользы. Если же ваш сотрудник заработает себе проблем, безуспешно пытаясь прыгнуть выше головы… что же, тем сильнее он будет зависеть от работы у вас.



Приём очень старый, даже древний:



– Но клятва укрепляет слабое сердце, – сверкнув глазами, стоял на своем гном.

– Или разбивает его, – закончил Элронд.



Если воин поклялся не отступать, покуда не победит врага, он вышел из зоны комфорта. А когда нужно поднять боевой дух до максимума, можно пойти ещё дальше: например, сжечь заготовленные для отступления корабли, как делал это, если верить историкам, чуть ли не каждый второй полководец античности. Выкинутым из зоны комфорта воинам приходилось сражаться изо всех сил, оглядываясь периодически на зарево от своего догорающего флота.



Я не уверен, что выход из зоны комфорта оправдан даже во время войны. Александр Суворов, например, заботился о том, чтобы солдаты чувствовали себя комфортно, при этом говорил, что, цитирую, «в том и состоит военное искусство, чтобы вовремя отступить без потери». Когда же речь идёт не про войну, а про мирную жизнь обывателя, выход из зоны комфорта, пожалуй, становится ещё более сомнительной затеей.