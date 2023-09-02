Мнение: О неожиданных успехах контрнаступления Украины… Подведём итоги?

Прошло как минимум 90 дней с того момента, как #Украина решительно начала летнее контрнаступление, призванное как минимум прорваться к Азовскому морю и выйти на бывшую административную границу с бывшей АРК, а как максимум — войти в #Крым. Настала осень. Можно «считать цыплят».

Собственно, их уже считают. Немецкий «Bild», чей обозреватель Юлиан Рёпке неизменно и беззастенчиво преувеличивает любые украинские успехи, начал первым. И начал за здравие…

«Контрнаступление украинских войск продолжается уже 13 недель. Украинским войскам удалось проникнуть на расстояние до 12 километров, освободив при этом 12 населённых пунктов. Но это все!», — на удивление честно констатирует издание. Но «забывает» упомянуть, что и такое проникновение. получилось организовать лишь на отдельных участках 1000-километровой линии боевого соприкосновения.

Кажется, «Bild» даже не пытается скрыть разочарования относительно достигнутых результатов.

Которые лучше всего показывает карта.

Дальше — сплошная жесть.

«Успехи даются очень дорогой ценой – износом и потерей боевой техники, поставленной Западом, — отмечают немецкие журналисты. — В ходе наступления Украина потеряла несколько сотен единиц бронетехники, в том числе не менее четырёх боевых машин пехоты Stryker, 20 боевых машин пехоты Bradley и до 15 боевых танков Leopard разных модификаций. Кроме того, [потеряны] более 100 машин противоминной защиты класса MRAP… В результате украинские солдаты вновь продвигаются вперёд пешком, чтобы пройти российские линии обороны в этом регионе. Правда, на вооружении украинской армии остается несколько сотен современных танков и бронетранспортеров западного производства. Однако, учитывая опыт последних недель, они используются очень осторожно».

Что интересно, скрупулёзно посчитав потери дорогостоящей западной военной техники, авторы «Bild» даже не упоминают о жертвах среди личного состава. Хотя если украинские солдаты продвигаются вперёд пешком, стараясь сберечь танки и БТРы стран #НАТО, каждый шаг достаётся очень высокой ценой. Колоссальной, учитывая, что речь идёт о человеческих жизнях. Но натовские военачальники настойчиво рекомендуют украинской стороне экономить снаряды и беречь дорогие машины. Ведь в следующем году западная военная помощь, вероятно, уже не будет такой щедрой.

Украина свои потери не озвучивает. По словам российского министра обороны Сергея Шойгу, за первый месяц контрнаступления ВСУ потеряли более 26 тыс. человек, за второй — ещё не менее 20 тыс. чел. Он также заявлял об уничтожении 10 «Леопардов», что в целом бьётся со свежими данными «Bild». Что касается живой силы, можно предположить, что в итоговые цифры входят все безвозвратные потери — убитые, тяжелораненые и пленные. Последних тоже немало: кадры со сдавшимися в плен солдатами с тризубом на знаках различия появляются в российских ТГ-каналах ежедневно.

С учётом интенсивности и характера боевых действий в минувшем месяце, можно осторожно предположить, что августовские потери ВСУ будут никак не меньшими. Итого — более 60 тыс. чел. убитых, искалеченных, сдавшихся, сломленных. За пять крохотных клочков земли общей площадью пару-тройку сотен квадратных километров. Около 0,2% от всего того, что нынешние украинские власти обещали «освободить», пиаря контрнаступ. Плюс дюжина полностью разрушенных натовскими снарядами населённых пунктов.

Вот все размены жизней на руины и метры — того стоили?

Может, «дипломатическим путём» удалось бы добиться большего или хотя бы людей сберечь?

А те, кто с уютных диванов разглагольствуют «перемога або смерть» — лично не хотите ли отправиться перемогать на ЛБС? Ну или хотя бы в похоронных командах поработать, если делом воевать трусливы?

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