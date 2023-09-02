 

Кадыров: боеспособных солдат в нацбатальоне «Айдар» осталось около 30 процентов

02.09.2023, 19:25, Разное
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном провале действий украинского националистического батальона “Айдар”, который был признан экстремистской организацией и запрещен в России. В своем Telegram-канале он обратил внимание на долю боеспособных бойцов в этом подразделении.

Кадыров опубликовал видеоролик, демонстрирующий украинских военнопленных. Глава Чечни утверждает, что это видео свидетельствует о присутствии данного украинского подразделения в районе Клещеевка.

Он также подчеркнул, что члены “Айдара” не способны вести реальные боевые действия и, несмотря на многочисленные заявлений, несут серьезные потери. В настоящее время в батальоне “Айдар” осталось около 30 процентов боеспособных солдат.

Глава Чечни добавил, что у солдат из этого батальона отсутствуют необходимые боевые навыки, что привело к полному поражению их на поле боя.


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