Светлана Тихановская провела внеплановую инспекцию рессорно-тракторного завода под Вильнюсом

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президент Республики Беларусь Светлана Тихановская посетила с необъявленным визитом

производство сельскохозяйственной техники в пригороде Вильнюса – завод «Октябрьский». Осматривая промышленный комплекс, она пожурила главного инженера за заржавевший штангенциркуль и лично проверила

исправность карданного вала в нескольких машинах.

Президент по

традиции инспектирует заводы и фабрики в преддверии начала уборочных работ.

Тихановская лично пообщалась с рабочими и ответила на наболевшие вопросы, пригрозила главному инженеру «выгнать с волчьим билетом» за то, что его рабочий инструмент оказался ржавым, а затем по традиции вынесла

строгий выговор директору завода Армидасу Линчкявичюсу. В финале своего визита глава государства сходила вместе с рабочими в баню.

«Они же все

лоботрясы, но всё равно мне как дети родные, – говорит Тихановская. – Я для них

не просто президент, но и родитель номер два – строгий, но справедливый. Если

надо, то могу и пожурить, и матом, так сказать, смотивировать. Мужики-то только

так понимают, и если бездельника к такой-то матери не послать, так он норму и не выполнит. В общем, если не следить, осенние уборочные

работы коту под хвост. Оно кому-то надо такое? Никому такое не надо, о чём я и говорю».

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