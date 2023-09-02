 

Светлана Тихановская провела внеплановую инспекцию рессорно-тракторного завода под Вильнюсом

02.09.2023, 19:13, Разное
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Фактически избранный
президент Республики Беларусь Светлана Тихановская посетила с необъявленным визитом
производство сельскохозяйственной техники в пригороде Вильнюса – завод «Октябрьский». Осматривая промышленный комплекс, она пожурила главного инженера за заржавевший штангенциркуль и лично проверила
исправность карданного вала в нескольких машинах.

Президент по
традиции инспектирует заводы и фабрики в преддверии начала уборочных работ.
Тихановская лично пообщалась с рабочими и ответила на наболевшие вопросы, пригрозила главному инженеру «выгнать с волчьим билетом» за то, что его рабочий инструмент оказался ржавым, а затем по традиции вынесла
строгий выговор директору завода Армидасу Линчкявичюсу. В финале своего визита глава государства сходила вместе с рабочими в баню.

«Они же все
лоботрясы, но всё равно мне как дети родные, – говорит Тихановская. – Я для них
не просто президент, но и родитель номер два – строгий, но справедливый. Если
надо, то могу и пожурить, и матом, так сказать, смотивировать. Мужики-то только
так понимают, и если бездельника к такой-то матери не послать, так он норму и не выполнит. В общем, если не следить, осенние уборочные
работы коту под хвост. Оно кому-то надо такое? Никому такое не надо, о чём я и говорю».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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