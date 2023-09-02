Рупор кремлевской пропаганды: Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России

Военные историки Алексей Исаев и Артем Драбкин о новой книге "Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России". Тема освобождения оккупированных территорий Донбасса от нацистов актуальна и сегодня.

Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России

Аннотация:

Долгое время сражение за Донбасс (13 августа – 22 сентября 1943 года) находилось в тени грандиозной битвы на Курской дуге и до сих пор фактически является одним из многочисленных малоизвестных и слабо изученных эпизодов Великой Отечественной войны. Настоящее издание устраняет этот досадный пробел в нашем героическом прошлом и в полной мере раскрывает масштабы, значение и напряженность борьбы, финалом которой стало не только полное освобождение важнейшего для СССР в экономическом плане Донецкого промышленного района, но и его восстановление.

Книга вышла в августе этого года.

Заказать можно тут https://iremember.ru/projects/donbass-43-osvobozhdenie-industrialnogo-serdtsa-rossii/

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