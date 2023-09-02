Названы лучшие продукты и упражнения для снижения гипертонии

Гипертония, или высокое кровяное давление, является предвестником сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Однако здоровое питание и физическая активность могут стать мощным союзником в борьбе с этим недугом. Есть четыре ключевых продукта, которые помогут снизить уровень кровяного давления и улучшить общее состояние организма.

1. Орехи и ореховое масло

Орехи, будь то закуска или добавка к салату, являются богатым источником полезных жиров. Они помогают контролировать артериальное давление, особенно фисташки, которые богаты калием, необходимым для регулирования давления.

2. Греческий йогурт

Греческий йогурт – это золотой стандарт здорового завтрака, содержащий кальций, калий, магний и витамин D. Эти минералы прямо воздействуют на стенки артерий, способствуя снижению кровяного давления.

3. Домашние смузи

Смузи – это отличный способ ввести в рацион фрукты, овощи, орехи и семена, которые помогут снизить гипертонию. Добавьте суперпродукты, такие как шпинат, ягоды и семена чиа, чтобы улучшить вкус и пользу.

4. Помидоры

Помидоры богаты калием и содержат ликопин – каротиноидный пигмент, который благоприятно влияет на здоровье сердца и способен снизить высокое кровяное давление.