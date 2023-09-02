 

Названы лучшие продукты и упражнения для снижения гипертонии

02.09.2023, 18:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Гипертония, или высокое кровяное давление, является предвестником сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Однако здоровое питание и физическая активность могут стать мощным союзником в борьбе с этим недугом. Есть четыре ключевых продукта, которые помогут снизить уровень кровяного давления и улучшить общее состояние организма.

1. Орехи и ореховое масло

Орехи, будь то закуска или добавка к салату, являются богатым источником полезных жиров. Они помогают контролировать артериальное давление, особенно фисташки, которые богаты калием, необходимым для регулирования давления.

2. Греческий йогурт

Греческий йогурт – это золотой стандарт здорового завтрака, содержащий кальций, калий, магний и витамин D. Эти минералы прямо воздействуют на стенки артерий, способствуя снижению кровяного давления.

3. Домашние смузи

Смузи – это отличный способ ввести в рацион фрукты, овощи, орехи и семена, которые помогут снизить гипертонию. Добавьте суперпродукты, такие как шпинат, ягоды и семена чиа, чтобы улучшить вкус и пользу.

4. Помидоры

Помидоры богаты калием и содержат ликопин – каротиноидный пигмент, который благоприятно влияет на здоровье сердца и способен снизить высокое кровяное давление.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Названы лучшие упражнения для снижения гипертонии

02.09 / Союз российских сионистов запустил радио «Эхо Мацы»

02.09 / Мнение: Завод по выпуску углекислого газа в атмосферу

02.09 / Рупор кремлевской пропаганды: На черный день

02.09 / Зависимость сна от питания: что есть, чтобы спать лучше

02.09 / Мнение: Из каких стран правят Русскую Википедию, СМИ под контролем ЦРУ и американский менталитет в ММА

02.09 / Рупор кремлевской пропаганды: О тактике противника

02.09 / Заботьтесь о своей челюсти: симптомы и меры предосторожности от артрита челюсти

02.09 / Немецкая организация «Граждане Рейха» взяла на себя ответственность за крушение аппарата Луна-25

02.09 / Немецкая организация «Граждане Рейха» взяла на себя ответственность за крушение аппарата Луна-25

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика