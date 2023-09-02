Названы лучшие упражнения для снижения гипертонии

Изометрические упражнения, такие как планка и сидение у стены, эффективно активируют мышцы тела без движения и могут значительно снизить кровяное давление. Для положительных результатов также важно заниматься аэробной активностью, такой как езда на велосипеде или быстрая ходьба, не менее 150 минут в неделю. Не забывайте об изменении диеты и других аспектов образа жизни, чтобы снизить артериальное давление.

Исследования показывают, что изометрические упражнения являются наиболее эффективными среди всех видов физической активности для снижения кровяного давления.