Союз российских сионистов запустил радио «Эхо Мацы»

В Москве состоялась презентация новой федеральной радиостанции «Эхо Мацы», созданной при поддержке Союза российских сионистов.

Новое СМИ пока будет доступно только жителям Москвы, Санкт-Петербурга и Биробиджана, но уже в конце года планируется начать вещание во всех городах-миллионниках.

«Центральной темой для нашего радиостанции станет еврейская культура, история и жизнь российских евреев. Мы будем приглашать в эфир выдающихся сионистов, которые поделятся историей своего успеха, а также регулярно устраивать радиомосты с Израилем», – рассказал главред «Эхо Мацы» Иосиф Гольдштейн.

Как подчеркнули в Союзе российских сионистов, ведущими новой радиостанции будут не только не евреи, но и «представители других национальностей, которые прониклись еврейской культурой».

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