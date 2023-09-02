Мнение: Завод по выпуску углекислого газа в атмосферу

Глобальное потепление на руку России. Если температура действительно поднимется, то климат станет лучше, урожаи — больше, территория — гораздо комфортнее для жизни. Мы можем утверждать это довольно уверенно, так как тёплые периоды в истории нашей планеты уже были, и жизнь в эти периоды процветала.

Что более важно, глобальное потепление — одно из главных орудий Запада, чуть ли не более опасное, чем радужный флаг. Поэтому в России до сих пор в каждой корпорации, в каждом департаменте, в каждой сколько-нибудь уютной норе сидят адепты американской повесточки, которые продвигают идеи по «снижению выбросов CO₂» или заставляют школьников считать свой углеродный след.

Зачем зеленобесие нужно Западу, понятно, это много раз обсуждалось. Идея в том, чтобы кардинально уменьшить население Земли и перевести выживших в режим бесправных крепостных для западных элит. Отсюда идут требования к простому народу — максимально сократить потребление и не размножаться. Широкой публике предлагают такой тезис: чем меньше людей, и чем меньше они потребляют, тем дальше большая катастрофа в виде глобального потепления. «Меньше народу, больше кислороду».

Нам в России зелёная чума не нужна. В список задач нашего общества не входит задача массового вымирания в интересах потомков Джорджа Сороса и Билла Гейтса. Поэтому было бы здорово человеконенавистническую повестку глобального потепления сделать максимально токсичной.

Интересный вариант — торжественно открыть завод по производству CO₂ и по выбросу его в атмосферу. Вот чтобы каждый зелёный пособник США внутри России осознал — политических очков за продвижение американской повесточки он больше не получит, так как при попытке транслировать американскую методичку про «углеродный след» он выставит себя явным иностранным агентом. Другим плюсом станет резкое ухудшение отношений России с Западом, что тоже пойдёт нам на пользу. Как показывает практика, в качестве друга или партнёра Запад крайне опасен, тогда как в качестве врага он сейчас относительно беззуб.

Чтобы проиллюстрировать свои тезисы, процитирую несколько ярких комментариев из вчерашнего обсуждения. На всякий случай: в споре не было единодушия, некоторые защищали идеологию глобального потепления всерьёз. Однако делать вид, будто стороны равноправны, и цитировать американцев якобы «для объективности», я смысла не вижу. Объективный факт: угрозы человечеству нет, зелёные бесы врут. Откуда растут ноги у их заблуждений я уже выше изложил. Итак (ссылка):

viktorspoon. Содержание углекислого газа в атмосфере в начале кайнозоя (палеоцен-эоцен) было приблизительно в пять (!) раз выше современного. Средние температуры тогда были выше современных приблизительно на 8 °С. Даже в Северном море в палеоцене температура поверхностных вод составляла около 17-18 °С, увеличившись в эоцене до 22-23 °С. И при этом жизнь на земле процветала. Великолепное биоразнообразие. Чудесный климат. Человек — очень приспособляемое существо. Он, несомненно, приспособится к потеплевшему климату. Климат теплел не так, что на экваторе стало плюс 60, а на полюсах плюс 20. Нет, у полюсов было плюс 25-30, и на экваторе плюс 30-35. Тропические леса росли повсюду.

Стоит отметить продолжавшееся снижение парникового эффекта — так содержание углекислого газа в атмосфере уже в раннем миоцене (около 20 млн. лет назад) понизилось по сравнению с палеоценом и эоценом приблизительно вдвое (до 0,09% с 0,16%), и составляло одну треть от своего содержания в атмосфере во время мелового периода (около 0,27%).

На Земле регулярно наступают оледенения, и до следующего осталось немного времени. В настоящее время Земля переживает межледниковый период в рамках четвертичного оледенения. Современный климат и природная среда окончательно сформировались в так называемый четвертичный период — этап геологической истории Земли, который начался 2,588 млн лет назад и продолжается по сей день. Этот период характеризуется чередованием ледниковых и межледниковых эпох. Ледниковые периоды сопровождаются циклами оледенений и оттепелей. Считается, что они связаны с так называемыми циклами Миланковича — «качаниями» орбиты Земли. Они меняют то, как много тепла получают полюса и умеренные широты. Другие геологи и климатологи считают, что на самом деле эти резкие изменения климата связаны не с «космическими», а вполне земными факторами, такими как перестройки «конвейера» течений в Мировом океане или повышение или понижение доли CO₂ в атмосфере.

Так что если людям удастся немного оттянуть начало нового оледенения, чуток добавив CO₂ в атмосферу — это очень хорошо.

natsunoshishi. Сразу скажу, что не физик, и плохо физику знаю.

1. 1200 ученых и специалистов со всего мира во главе с норвежским лауреатом Нобелевской премии по физике профессором Иваром Гиавером заявляют: «Чрезвычайной климатической ситуации не существует».

2. История с Эл Гором и “озоновыми дырами” — что уже все проблемы с ними решили или почему перестали про них говорить?

3. Глупо отрицать, что климатическая повестка используется странами золотого миллиарда как жупел для развивающихся стран, чтобы выиграть конкуренцию. Это не исключает ее верности, но история с “озоновыми дырами” показывает, что много сомнений.

4. Имея нормальные документальные источники за последние не более 150 лет, делать выводы о том, что было 10 000 лет назад — там погрешность 1% дает разброс в 100 лет.

cansee. Факты в области глобального потепления, которые я считаю достоверными, заключаются в следующем.

1. Гипотеза о глобальном потеплении построена на основе теоретических выкладок о работе очень сложной системы (долговременные изменения климата в масштабах целой планеты), которую крайне трудно хорошо моделировать. Практическое тестирование по понятным причинам невозможно. Следовательно, в теории могут быть ошибки или неучтенные факторы — как незначительные, так и приводящие к диаметрально противоположному результату.

2. Мнения учёные высказывают совершенно разные. Есть как мнения о необходимости срочных действия для избежания крайне негативных последствий, так и мнения о том, что потепление не несёт серьёзных последствий или вообще не является следствием человеческой деятельности. Какие из учёных правы — невозможно определить без погружения в тему, для которого надо обладать большими теоретическими познаниями в этой области.

3. Тема крайне политизирована. Западные политики продвигают климатическую тему в одном ряду со всякой псевдонаучной чушью наподобие десятков гендеров и генетической обусловленности гомосексуализма. Гипотеза о глобальном потеплении широко используется для политического давления на другие страны с целью получения преимуществ. Также эта теория преследует ту же очевидную цель, что и реклама всяких извращений — агитацию за сокращение человеческой популяции. Следовательно, те из учёных, кто высказывается против — могут в полной мере испытать на себе действие “культуры отмены” или как там сейчас называют это явление. Следовательно, даже авторитетные ученые могут высказываться в пользу этой теории не потому, что реально считают её правильной, а чтобы заработать одобрение властей. Или, по крайней мере, могут молчать о своих сомнениях в этой теории. Критиковать глобальное потепление может быть в данный момент примерно так же токсично, как и критиковать право детей на смену пола.

sceptikk. В этом вопросе есть факты и есть гипотезы.

Фактом является то, что средняя температура Земли увеличилась за последние 100 лет примерно на 1 градус. Гипотезами являются будущая скорость потепления и в особенности его негативные эффекты.

Гипотеза о негативных эффектах особенно неправдоподобна, поскольку противоречит палео-историческим фактам предыдущих эпох (в эоцене средняя температура Земли была на 10-15 С выше чем сейчас, и биосфера чувствовала себя прекрасно. Об этом свидетельствуют многие сотни миллиардов и даже триллионы тонн органического топлива, оставшиеся с той эпохи. Влажные субтропики простирались практически до полярного круга, а на экваторе была примерно такая же температура, как и сегодня) и элементарной физике. Общий эффект от потепления должен быть сугубо положительным.

Выше температура — сильнее испарение океана, больше осадков.

Объем лесов увеличился за последние 30 лет примерно на 30%. Потихоньку зеленеет Сахара, а Аравийская пустыня покрывается ковром из диких цветов…

1. Хотелось бы примеров массового вымирания при потеплениях. Я про такие не слышал. Массовые вымирания при похолоданиях широко известны.

2. Также широко известны случаи перемещения животных и растений из холодного климата в теплый. К теплу всё живое адаптируется гораздо лучше, нежели к холоду. Потепление и рост концентрации CO₂ уже привели примерно к 30% роста зеленой массы на земле (см. портал Naked science, статьи А. Березина со ссылками на соответствующие научные работы). Выше температура — сильнее испарение океана, больше осадков.

3. Я уже написал: не будет никаких “дневной температуры +50 и ночной +35”. На экваторе климат останется таким же. Просто зона тропиков и в особенности субтропиков очень сильно расширится, до полярного круга.