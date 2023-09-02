Зависимость сна от питания: что есть, чтобы спать лучше
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Сон играет важную роль в нашей жизни, и его качество зависит от многих факторов, включая то, что мы едим. Если вы сталкиваетесь с бессонницей и исчерпали все средства, чтобы улучшить свой сон, возможно, проблема кроется в вашей диете. Врач-нутрициолог Игорь Строкв дал рекомендации, какие продукты стоит избегать и что добавить в рацион для лучшего сна.
Проблемные продукты
1. Шоколад: Даже темный шоколад следует исключить из рациона, так как он содержит кофеин и сахар, что может повлиять на кровяное давление и сон;
2. Сыр: Особенно крепкий или выдержанный сыр содержит аминокислоту тирамин, способствующую бодрствованию;
3. Чипсы: Избегайте чипсов, богатых солью, так как излишнее количество этого минерала может вызвать обезвоживание организма и ухудшить сон.
Полезные замены
Если вы желаете сладкого, предпочтите вишню, богатую мелатонином, способствующим сну. Миндаль, с высоким содержанием магния, помогает регулировать уровень сахара в крови, что также может улучшить качество сна.
Влияние кофе и алкоголя
Слишком большое потребление кофе может нарушить цикл сна, так как кофеин задерживает накопление гормона аденозина, необходимого для сна. Кофе следует употреблять с умеренностью.
Алкоголь, несмотря на первоначальное ощущение сонливости, может привести к фрагментированному и беспокойному сну. Совместное употребление алкоголя и кофеина может вызвать сериезное нарушение цикла сна.
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