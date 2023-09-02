 

Рупор кремлевской пропаганды: О тактике противника

02.09.2023, 15:55, Разное
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О тактике противника

Снова к тактике противника. Что характерно для действий ВСУ на линии боевого соприкосновения – как эшелонируются силы контрнаступа

Непосредственно на передовых позициях на ЛБС и опорных пунктах (на удалении до 1-5 км, в ближайшем тылу) размещается до 15% личного состава от списочной численности подразделений. Как правило, это не штурмовые группы. Эти подразделения обеспечивают вывод штурмовиков на передок, ведут наблюдение и аэро-визуальную разведку.

На удалении 5-10 км от ЛБС, на опорных пунктах и в укрытиях (в основном в лесополосах) размещается до 35% живой силы подразделений. Они составляют основу формирования групп закрепления, эвакуации, тактического резерва штурмовиков.

 В тыловых районах на удалении до 15 км от линии фронта размещаются оставшиеся 50% личного состава подразделений. Используют для размещения стационарные объекты и здания с подвальными помещениями. Именно на их базе и формируются штурмовые отряды. Несмотря на использование эшелонированной системы распределения войск на ЛБС, противник не смог минимизировать потери среди личного состава и техники на передке за счет концентрированного огня нашей артиллерии и минных полей. Однако обеспечил стабильный приток на ЛБС резерва наступательной группировки, рассчитывая на изматывающий эффект. Это характерно для всей линии фронта. Особо проявляется на участках наиболее острых боев: Запорожский и Южно-Донецкий участки фронта, Бахмутское (Артемовское) направление. Единственный участок, где эта система не была реализована, – Купянский.

@Multi_XAM – цинк

Источник: Colonel Cassad


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