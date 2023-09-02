 

Заботьтесь о своей челюсти: симптомы и меры предосторожности от артрита челюсти

02.09.2023, 15:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ваш рот – ключ к здоровью. Он может выдать много информации об общем состоянии, включая заболевания, такие как артрит. Подробно о том, какие признаки следует обратить внимание и как уберечься от проблем, расскажем вам далее.

1. Симптомы артрита челюсти:
– Скрип, скрежет, щелканье или хрустящий шум;
– Трудности при жевании;
– Боль в лице, вокруг уха или шеи;
– Головные боли;
– Воспаление в суставах челюсти;
– Скованность челюстей, особенно по утрам;
– Чувствительность челюсти;
– Боль при движении челюстью;
– Ограниченное движение суставов или блокировка челюсти;
– Зубная боль.

Если вы столкнулись с болями в челюсти, не стоит медлить. Специалисты рекомендуют обратиться к стоматологу как можно скорее. Раннее обнаружение и лечение артрита помогут избежать серьезных проблем.

2. Меры предосторожности:
– Разнообразное питание для улучшения микробиома (бобовые, фасоль, фрукты);
– Потребление ферментированных продуктов (йогурт, квашеная капуста, кефир);
– Пребиотическая пища для роста полезных бактерий (артишоки, бананы, спаржа, овес, яблоки);
– Ограничение потребления сахара (сахар способствует росту кислотолюбивых бактерий);
– Избегание газированных и диетических напитков (которые могут повредить зубы и бактериальный баланс);
– Выбор зубной пасты, улучшающей микробиом;
– Регулярная гигиеническая процедура: чистка зубов дважды в день с звуковой зубной щеткой и зубной нитью;
– Использование жидкости для полоскания рта (но не сразу после чистки зубов, чтобы сохранить фтор из зубной пасты).

3. Ферментированные продукты и здоровье суставов:

Ферментированные продукты, помимо пользы для кишечника и иммунитета, могут вызвать болезненные симптомы артрита. По словам врача, употребление двух порций ферментированных продуктов в день может принести значительную пользу здоровью суставов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Немецкая организация «Граждане Рейха» взяла на себя ответственность за крушение аппарата Луна-25

02.09 / Немецкая организация «Граждане Рейха» взяла на себя ответственность за крушение аппарата Луна-25

02.09 / Росатом и Белоруссия начали переговоры о проекте исследовательского ядерного реактора”

02.09 / Костюшкин показал свой грибок на камеру: Что скажете?

02.09 / Китайский завод, 60 лет назад начинавший с копирования ГАЗ-21, отгрузил в Россию первую партию кроссоверов с шильдиками «Volga»

02.09 / Росатом готов предоставить поддержку для второй белорусской АЭС по запросу Минска”

02.09 / Мнение: Нашли виноватого?

02.09 / Эксперт Бондаренко советует учитывать при похудении особенности плотности мышц

02.09 / Индийский аппарат обнаружил на южной стороне Луны кукурузное поле

02.09 / Крид вызвал истерику на шоу “Голос. Уже не дети” – Почему?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика