Заботьтесь о своей челюсти: симптомы и меры предосторожности от артрита челюсти

Ваш рот – ключ к здоровью. Он может выдать много информации об общем состоянии, включая заболевания, такие как артрит. Подробно о том, какие признаки следует обратить внимание и как уберечься от проблем, расскажем вам далее.

1. Симптомы артрита челюсти:

– Скрип, скрежет, щелканье или хрустящий шум;

– Трудности при жевании;

– Боль в лице, вокруг уха или шеи;

– Головные боли;

– Воспаление в суставах челюсти;

– Скованность челюстей, особенно по утрам;

– Чувствительность челюсти;

– Боль при движении челюстью;

– Ограниченное движение суставов или блокировка челюсти;

– Зубная боль.

Если вы столкнулись с болями в челюсти, не стоит медлить. Специалисты рекомендуют обратиться к стоматологу как можно скорее. Раннее обнаружение и лечение артрита помогут избежать серьезных проблем.

2. Меры предосторожности:

– Разнообразное питание для улучшения микробиома (бобовые, фасоль, фрукты);

– Потребление ферментированных продуктов (йогурт, квашеная капуста, кефир);

– Пребиотическая пища для роста полезных бактерий (артишоки, бананы, спаржа, овес, яблоки);

– Ограничение потребления сахара (сахар способствует росту кислотолюбивых бактерий);

– Избегание газированных и диетических напитков (которые могут повредить зубы и бактериальный баланс);

– Выбор зубной пасты, улучшающей микробиом;

– Регулярная гигиеническая процедура: чистка зубов дважды в день с звуковой зубной щеткой и зубной нитью;

– Использование жидкости для полоскания рта (но не сразу после чистки зубов, чтобы сохранить фтор из зубной пасты).

3. Ферментированные продукты и здоровье суставов:

Ферментированные продукты, помимо пользы для кишечника и иммунитета, могут вызвать болезненные симптомы артрита. По словам врача, употребление двух порций ферментированных продуктов в день может принести значительную пользу здоровью суставов.