Заботьтесь о своей челюсти: симптомы и меры предосторожности от артрита челюсти
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Ваш рот – ключ к здоровью. Он может выдать много информации об общем состоянии, включая заболевания, такие как артрит. Подробно о том, какие признаки следует обратить внимание и как уберечься от проблем, расскажем вам далее.
1. Симптомы артрита челюсти:
– Скрип, скрежет, щелканье или хрустящий шум;
– Трудности при жевании;
– Боль в лице, вокруг уха или шеи;
– Головные боли;
– Воспаление в суставах челюсти;
– Скованность челюстей, особенно по утрам;
– Чувствительность челюсти;
– Боль при движении челюстью;
– Ограниченное движение суставов или блокировка челюсти;
– Зубная боль.
Если вы столкнулись с болями в челюсти, не стоит медлить. Специалисты рекомендуют обратиться к стоматологу как можно скорее. Раннее обнаружение и лечение артрита помогут избежать серьезных проблем.
2. Меры предосторожности:
– Разнообразное питание для улучшения микробиома (бобовые, фасоль, фрукты);
– Потребление ферментированных продуктов (йогурт, квашеная капуста, кефир);
– Пребиотическая пища для роста полезных бактерий (артишоки, бананы, спаржа, овес, яблоки);
– Ограничение потребления сахара (сахар способствует росту кислотолюбивых бактерий);
– Избегание газированных и диетических напитков (которые могут повредить зубы и бактериальный баланс);
– Выбор зубной пасты, улучшающей микробиом;
– Регулярная гигиеническая процедура: чистка зубов дважды в день с звуковой зубной щеткой и зубной нитью;
– Использование жидкости для полоскания рта (но не сразу после чистки зубов, чтобы сохранить фтор из зубной пасты).
3. Ферментированные продукты и здоровье суставов:
Ферментированные продукты, помимо пользы для кишечника и иммунитета, могут вызвать болезненные симптомы артрита. По словам врача, употребление двух порций ферментированных продуктов в день может принести значительную пользу здоровью суставов.
Смотреть комментарии → Комментариев нет