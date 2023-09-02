Немецкая организация «Граждане Рейха» взяла на себя ответственность за крушение аппарата Луна-25

Немецкое общественное движение «Граждане Рейха» взяло на себя ответственность за крушение российского спускаемого аппарата Луна-25, направленного к лунной поверхности – такой тезис содержится в распространённом недавно заявлении.

Эта организация считает незаконными изменения в государственном устройстве Германии, произошедшие после капитуляции Вермахта в 1945 году. Долгое время она была под запретом в ФРГ, однако в 2011 году добилась своей легализации через Федеральный верховный суд, доказав, что не восхваляет нацистскую идеологию, а лишь считает незаконными действия союзников, расчленивших Германию и долгое время контролировавших её внутреннюю и внешнюю политику.

Граждане Рейха сообщили, что связались со своими соратниками из «очень дальнего зарубежья», передали им максимум информации о российской миссии и в результате добились «решительного и бескомпромиссного уничтожения аппарата на подлёте». По их словам, так будет с любой космической миссией, запущенной «с признаками территориальных посягательств на суверенитет Рейха, его воздушных пространств и вод».

—