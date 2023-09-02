Росатом и Белоруссия начали переговоры о проекте исследовательского ядерного реактора”

Российская госкорпорация “Росатом” начала переговоры с Белоруссией относительно соглашения по проекту создания исследовательского ядерного реактора. Станислав Левицкий, директор офиса госкорпорации в Белоруссии, поделился этой информацией с журналистами во время открытия фестиваля науки в Минске, пишет РИА Новости.

Левицкий отметил, что в настоящее время активно ведется работа над межправительственным соглашением относительно данного реактора, который он описал как “сложный и многокомплексный” проект. Он подчеркнул, что для его успешной реализации необходимо иметь четкое технико-экономическое обоснование.

Для определения окончательной конфигурации реактора будут проведены несколько раундов переговоров в ближайшем будущем. Они также включат в себя контакты с Национальной академией наук Белоруссии и сотрудничество с другими республиканскими органами.