 

Костюшкин показал свой грибок на камеру: Что скажете?

02.09.2023, 14:05, Разное
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Экс-участник дуэта “Чай вдвоем” старается совмещать приятное с полезным, а параллельно еще и делает фото, чтобы был повод похвастаться. В гастрольном туре исполнитель хита “Просто друг” махнул от шумной толпы на природу. Расположившись возле живописного озера, Стас Костюшкин показал свой грибок на камеру.

Вот так вырос! Артисту можно только позавидовать. Где и как найти такие здоровенные грибы, певец не уточнил. Напротив — он задал вопросы фанатам, чтобы узнать их мнение о трофее.

“После утренней работы нашел гриб! Есть – не есть, что скажете? Что за гриб?” — поинтересовался Стас Костюшкин в описании к фото.

Подписчики признались, что не могут точно определить характеристики этой находки. Они подозревают, что певец нашел подберезовик, который можно употреблять в пищу, но советуют быть осторожнее.

“Даже не знаю. Не особо разбираюсь в грибах”, “Оставьте на месте для грибницы и спор!” — написали комментаторы. Пока Стас Костюшкин затаил интригу: не рассказывает, как поступил с сомнительной добычей. Судя по улыбке на фото, грибок принес ему радость, но главное в таких ситуациях все же беречь себя.


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