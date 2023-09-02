 

Росатом готов предоставить поддержку для второй белорусской АЭС по запросу Минска”

02.09.2023, 13:05, Разное
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Российская государственная корпорация “Росатом” выразила готовность предоставить помощь при строительстве второй атомной электростанции в Белоруссии, если поступит соответствующий запрос от Минска. Эту информацию подтвердил директор офиса “Росатом” в Белоруссии Станислав Левицкий в интервью РИА Новости.

Левицкий подчеркнул, что “Росатом” всегда готов оказать поддержку Белоруссии при наличии конкретной просьбы. Он также отметил успешное сотрудничество между сторонами, особенно в ходе реализации проекта Белорусской АЭС.

Окончательное решение о необходимости помощи со стороны РФ при строительстве второй АЭС остается за Минском, подчеркнул директор офиса “Росатома” в Белоруссии.

Белорусская АЭС является крупнейшим российско-белорусским экономическим проектом и находится в Островце, Гродненская область. Станция оборудована двумя реакторами ВВЭР-1200, общей мощностью 2400 МВт. В апреле было объявлено, что Госатомнадзор Белоруссии одобрил запуск второго блока Белорусской АЭС.


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