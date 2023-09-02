Доказано армянское происхождение Наполеона

В Национальном историческом музее Армении открылась выставка, приуроченная к 210-ой годовщине со дня отречения Наполеона I от французского престола.

Оказалось, что прославленный полководец был этническим армянином и носил фамилию Бонапартян.

– Большинство великих людей в той или иной степени были связаны с Арменией и Наполеон не был исключением. Он родился в армянской семье торговцев, которые имели несколько лавок в городе Аяччо. Миф о его корсиканских корнях был создан много позже французской пропагандой , – рассказал куратор выставки Гамлет Леронян.

В ближайшее время ереванские историки планируют отправить в Париж доказательства армянского происхождения Наполеона I, чтобы французы внесли соответствующие правки в официальную биографию выдающегося исторического деятеля.

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