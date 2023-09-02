Пользователи из ЕС получат в платной подписке на Facebook и Instagram блокировку рекламы

Пользователи Facebook и Instagram (соцсети принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) в Европе смогут избавиться от рекламы, купив подписку. Соответствующая новость была опубликована в The New York Times.

Инициативу предложила компания Meta в ответ на законы Европейского союза, направленные на защиту прав пользователей, включая недавно принятый “Закон о цифровых услугах”. На данный момент неизвестно, сколько будет стоить подписка, так как в Meta пока не делали официальных заявлений на этот счет.

В основной версии социальных сетей предлагается таргетированная реклама, которая основывается на обработке личных данных и анализе активности.