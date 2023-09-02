Сенатор Шейкин: для защиты от схем с SIM-картами надо менять заводской PIN

Сенатор Артем Шейкин предостерегает россиян от схем мошенничества и советует им изменить заводские PIN-коды своих SIM-карт. Это необходимо сделать для защиты данных и противодействия несанкционированному доступу.

Глава департамента кибербезопасности “Сбербанка” Сергей Лебедев подчеркнул, что мошенники могут использовать SIM-карту без установленного PIN-кода для взлома аккаунтов в приложении “Сбербанк Онлайн”.

Сегодня в РФ внедряются меры по блокировке звонков с незарегистрированных SIM-карт, и теперь приниматься будут только звонки с номеров, подтвержденных в базах данных с верифицированными паспортными данными граждан.