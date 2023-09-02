Zeit – 98-летний бывший охранник концлагеря обвиняется в пособничестве убийству тысяч людей

В Германии предъявили обвинения бывшему охраннику концлагеря Заксенхаузен. Как пишет немецкая газета Die Zeit, он обвиняется в пособничестве убийству более чем 3300 человек. Помимо жестоких убийств и принудительного труда, над заключёнными в Заксенхаузене также проводились медицинские эксперименты, а охрана была частью поддерживаемых в лагере «враждебных условий».



АР

Прокуратура Гиссена предъявила обвинения бывшему охраннику концлагеря, пишет немецкая газета Die Zeit. 98-летний уроженец округа Майн-Кинциг обвиняется в пособничестве убийству более чем 3300 человек.

Предполагается, что в период с июля 1943 года по февраль 1945 года он, являясь членом охраны СС в концентрационном лагере Заксенхаузен в Ораниенбурге (Бранденбург), содействовал «жестокому и коварному убийству» тысяч заключённых.

Считается, что обвиняемый совершил эти деяния в подростковом возрасте. Поскольку к нему применяется ювенальное уголовное право, то действует так называемый принцип домициля. Это означает, что соответствующей юрисдикцией обладает суд, в районе которого проживает обвиняемый, поясняет издание.

По этой причине решение о признании обвинения должно быть принято региональным судом Ханау. Согласно заключению психиатра от октября прошлого года, 98-летний старик на данный момент считается ограниченно дееспособным, чтобы предстать перед судом.

В концентрационном лагере Заксенхаузен было заключено более 200 тыс. человек. Более половины из них были убиты. Среди заключённых присутствовали политические противники нацистского режима, евреи, синти и цыгане, а также люди, преследуемые как гомосексуалисты или «асоциальные личности», пишет Die Zeit.

После начала Второй мировой войны в концентрационный лагерь Заксенхаузен также были депортированы десятки тысяч человек из оккупированных стран, в том числе военнопленные. Помимо операций по уничтожению и принудительного труда, систематические преступления, совершавшиеся в концлагере Заксенхаузен, включали также медицинские эксперименты над заключёнными.

Одним из еврейских заключённых, на которых проводились медицинские эксперименты в так называемом лазарете концлагеря, был Шимон Ротшильд, которому сейчас 96 лет. В случае судебного разбирательства интересы Ротшильда в качестве солидарного истца будет представлять бывший федеральный прокурор Ханс-Юрген Фёрстер, сообщается в статье.

Фёрстер назвал эксперименты на людях в концентрационном лагере Заксенхаузен «худшей дегуманизацией». По его словам, он предполагает, что охранники, подобные обвиняемому из округа Майн-Кинциг, не знали об этих бесчеловечных экспериментах. «Но они были особым аспектом царивших во всём лагерном комплексе враждебных условий», которые каждый охранник объективно и субъективно поддерживал как часть «угрожающего фона» в концлагере, отмечает немецкая газета Die Zeit со слов обвинителя.

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