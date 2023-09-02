Мнение: О крутом повороте событий… «Платить и каяться» придётся Украине?

Ещё один пердимонокль, яснее ясного показывающий, как сильно облажались Вашингтон и Киев полтора года назад. И как одна неверная посылка, вызвавшая цепочку лажовых решений, вызвала смерти многих тысяч людей и разрушила судьбы миллионов.

Ну и соответственно вопрос — кто будет вынужден платить за все последствия?

Спойлер: не #Россия.

Всё началось с того, что в американском истеблишменте слишком сильно поверили бывшему советнику президента #США Джимми Картера, выходцу из Польши Збигневу Бжезинскому, когда тот заявил, мол, «если 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, то ещё неизвестно, это ваша элита или уже наша». Поэтому первоначально #санкции преследовали цель спровоцировать «бунт олигархов». Но…

Не каждый состоятельный россиянин пожелал стать Фридманом из (Альфа-Групп).

Андрей Мельниченко, самый активный частный инвестор в несырьевой сектор российской промышленности, отец-основатель ряда наиболее успешных российских корпораций, включая производителя удобрений «Еврохим» и группы «СУЭК», показывает это личным примером. С 2022 года он находится под персональными санкциями всех стран Европейского союза, США, Великобритании, Швейцарии, Австралии, Канады, Украины, Новой Зеландии. И хотя жалуется, но не ломается. Более того, активно отстаивает свою правоту (и России тоже).

В свежем интервью The Financial Times он выдвигает очевидные, честные и противоречащие западным нарративам тезисы:

1. Он вовсе не считает, что лишь президент России Владимир #Путин несёт главную ответственность за конфликт. «Это была глобальная ошибка. Люди, которые пытались остановить конфликт, не справились со своей задачей», – говорит Андрей Мельниченко. По его мнению, коллективный Запад выпустил ситуацию из-под контроля, решив, что Россия – это «ржавая бензоколонка», находящаяся в упадке из-за чрезмерной зависимости от нефти и газа.

2. «Жизнь гораздо сложнее», и украинский президент Владимир #Зеленский тоже несёт ответственность за конфликт, потому что «в своей предвыборной кампании он ставил целью избежать войны, но своим крайним непрофессионализмом спровоцировал сильного и агрессивного соседа».

3. Директор ЦРУ Уильям Бёрнс провалился, когда США рассекретили разведданные о том, что #Кремль планировал начало боевых действий. «Это означает, что он плохо выполнил свою работу и не смог добиться того, что ему было нужно, а именно — избежать конфликта». (И это ещё мягко сказано).

4. На самом деле, за украинский #кризис «ответственность коллективная», а главная вина лежит на мировых лидерах. «Я абсолютно не считаю себя лично ответственным за те трагедии, которые произошли. Пытаться разобраться, кто виноват, а кто нет, очень опасно», – заключает он.

5. Но более важно не установление вины, а минимизация последствий. Здесь Запад облажался тоже. Его #санкции привели к росту мировых цен на продовольствие и спровоцировали голод в бедных странах. «Если вы причиняете вред миллионам людей, которые не имеют никакого отношения к конфликту, то вы – военный преступник. Это экономическое оружие массового поражения. Не надо прятаться за термином «сопутствующий ущерб» – это преступление. И неважно, почему вы это сделали», — подводит итог Андрей Мельниченко.

И Запад, и тем более #Украина его, конечно, не простят. Но ему это и не нужно, похоже. Честь и совесть дороже.

Ну а так-то — разве он сильно неправ? Разве вопрос «Кто виноват?» важнее вопроса «Что делать?», когда речь идёт о судьбах миллионов людей не только в странах-участницах? И разве чёрно-белые краски хоть на дюйм приближают прекращение конфликта, каждый день уносящего сотни жизней?

Ну и если часть вины лежит на Киеве, то платить и каяться придётся и ему?

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