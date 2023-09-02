Вместо школы – тяжелый труд: как живет 9-летний сын Пугачевой?

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02.09.2023, 1:40, Новости дня
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Находчивый Гарри с первых лет жизни удивлял публику всесторонним развитием и хорошими манерами. Сыну звездной четы пророчили большое будущее, да и с такими родителями иначе быть не могло. Пока одни восхищались ребенком, а другие завидовали, в семье Примадонны произошли внезапные перемены. Алла Пугачева и Максим Галкин* переехали в другую страну, рискуя никогда не вернуться.

Для Гарри это обстоятельство наверняка стало стрессовым. Следуя за матерью и отцом, ребенку и его сестренке Лизе пришлось попрощаться с родным домом, близкими людьми, друзьями, надеждами.

Какой она, новая реальность? Изредка в соцсетях появляются кадры с детьми Примадонны. А 1 сентября сложилась такая картина: вместо школы Гарри достался тяжелый труд. Отец снял мальчика за работой в израильском саду возле дома Аллы Пугачевой. Важный Максим Галкин* по-хозяйски контролировал процесс, указывая на ошибки.

На участке созрел виноград, а ребенка отправили на высокую лестницу собирать урожай. Это требует значительных физических усилий, высокой ответственности за свою жизнь и большого терпения. Но Максим Галкин* будто бы больше переживал за себя любимого.

“Гарри, ты тут его рассыпал, а я наступил!” — проворчал на камеру муж Аллы Пугачевой.

* — признан иноагентом по решению Минюста


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