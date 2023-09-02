Мнение: Уплотнение. Где все люди?!

Экономист Яков Миркин приводит интересные данные для сравнения:

“Население Владимирской области в 1915 г. – 2,2 млн. человек, через сто лет, в 2023 г. – 1,3 млн. чел.

Воронежской области в 1915 г. – 3,6 млн. чел., в 2023 г. – 2,3 млн. чел.

Курской области в 1914 г. – 3,3 млн. чел., в 2023 г. – 1,1 млн. чел.

Орловской области в 1914 г. – 2,8 млн. чел., в 2023 г. – 0,7 млн. чел.

Рязанской области в 1914 г. – 2,8 млн. чел., в 2023 г. – 1,1 млн. чел.

Смоленской области в 1914 г. – 2,2 млн. чел., в 2023 г. – 0,9 млн. чел.

Тульской области в 1914 г. – 1,9 млн, в 2023 г. – 1,5 млн.

Пензенской области в 1914 г. – 1,9 млн. чел., в 2023 г. – 1,2 млн.

Вологодской области в 1915 г. – 1,8 млн. чел., в 2023 г. – 1,1

Калужской области в 1914 г. – 1,5 млн., в 2023 г. – 1,1 млн.

Псковской области в 1914 г. – 1,4 млн. в 2023 г. – 0,6 млн.

Ярославской области в 1914 г. – 1,3 млн. в 2023 г. – 1,2 млн”

Вопрос – где все? Куда все делись?? Ответа у Миркина нет, но мы можем и сами посмотреть по Википедии, не баре. Все вот тут: Москва в 1914 году – 1,8 млн., в 2023 – 13,1 млн.

Я прикинул разницу в уме: если всю “убыль” по губерниям с 1914 года перекинуть в Москву 1914 года – то выйдет почти тютелька в тютельку Москва 2023 года! Очень занимательная арифметика. Попробуйте, посчитайте сами (подсчеты в уме и в принципе очень полезны, отодвигают наступление маразма).

Словом, с урбанистической, так сказать, точки зрения, вся российская история последних 100 с лишним лет представляет собой постепенное переселение населения огромных губерний в Москву. Стягивание в одну точку. Губернии обезлюживаются, Москва пухнет. Насколько я помню астрономию, как-то так описывается образование “черной дыры”.

Тенденция за 100 лет – четкая. В пределе, стало быть, вообще всё население этих, да и, видимо, остальных российских губерний должно будет переехать сюда. Оно и видно – вон, у меня уже почти под домом, на бывшем автобусном “круге”, заканчивают строить огромного 22-этажного монстра, да не “свечку”, а целый комплекс!

Будет у нас невероятная Москва – а вокруг огромная и безлюдная пустыня. Тогда и заживем.