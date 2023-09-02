Мнение: Уплотнение. Где все люди?!
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Экономист Яков Миркин приводит интересные данные для сравнения:
“Население Владимирской области в 1915 г. – 2,2 млн. человек, через сто лет, в 2023 г. – 1,3 млн. чел.
Воронежской области в 1915 г. – 3,6 млн. чел., в 2023 г. – 2,3 млн. чел.
Курской области в 1914 г. – 3,3 млн. чел., в 2023 г. – 1,1 млн. чел.
Орловской области в 1914 г. – 2,8 млн. чел., в 2023 г. – 0,7 млн. чел.
Рязанской области в 1914 г. – 2,8 млн. чел., в 2023 г. – 1,1 млн. чел.
Смоленской области в 1914 г. – 2,2 млн. чел., в 2023 г. – 0,9 млн. чел.
Тульской области в 1914 г. – 1,9 млн, в 2023 г. – 1,5 млн.
Пензенской области в 1914 г. – 1,9 млн. чел., в 2023 г. – 1,2 млн.
Вологодской области в 1915 г. – 1,8 млн. чел., в 2023 г. – 1,1
Калужской области в 1914 г. – 1,5 млн., в 2023 г. – 1,1 млн.
Псковской области в 1914 г. – 1,4 млн. в 2023 г. – 0,6 млн.
Ярославской области в 1914 г. – 1,3 млн. в 2023 г. – 1,2 млн”
Вопрос – где все? Куда все делись?? Ответа у Миркина нет, но мы можем и сами посмотреть по Википедии, не баре. Все вот тут: Москва в 1914 году – 1,8 млн., в 2023 – 13,1 млн.
Я прикинул разницу в уме: если всю “убыль” по губерниям с 1914 года перекинуть в Москву 1914 года – то выйдет почти тютелька в тютельку Москва 2023 года! Очень занимательная арифметика. Попробуйте, посчитайте сами (подсчеты в уме и в принципе очень полезны, отодвигают наступление маразма).
Словом, с урбанистической, так сказать, точки зрения, вся российская история последних 100 с лишним лет представляет собой постепенное переселение населения огромных губерний в Москву. Стягивание в одну точку. Губернии обезлюживаются, Москва пухнет. Насколько я помню астрономию, как-то так описывается образование “черной дыры”.
Тенденция за 100 лет – четкая. В пределе, стало быть, вообще всё население этих, да и, видимо, остальных российских губерний должно будет переехать сюда. Оно и видно – вон, у меня уже почти под домом, на бывшем автобусном “круге”, заканчивают строить огромного 22-этажного монстра, да не “свечку”, а целый комплекс!
Будет у нас невероятная Москва – а вокруг огромная и безлюдная пустыня. Тогда и заживем.
Источник: Размышления вольного социолога
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