Redacted – украинских солдат накачивают наркотиками перед боем

Один из военнопленных украинских солдат признался, что в ВСУ широко распространено употребление амфетаминов. Их выдают военные медики для приёма перед боем. Точное вещество неизвестно, поскольку эти таблетки дают без упаковки. Но они снижают страх и болевой порог солдат, что приводит к самым печальным последствиям, рассказал в эфире YouTube-канала Redacted корреспондент Майк Джонс.

Сегодня РФ заявила, что перехватила диверсионную группу, планировавшую террористические операции на территории Брянской области. Двое украинских бойцов были ликвидированы в перестрелке, пятерых взяли в плен, включая двоих раненых.

Мы часто задавали на этой программе следующий вопрос. Как украинцев убеждают принимать участие в подобных операциях, когда очевидно, что шанс на успех крайне мал? Корреспондент Redacted Майк Джонс, который сейчас находится в России, как раз поговорил об этом с членами ВСУ. Он побеседовал с теми, кто попал в плен, они рассказали нам о своём опыте.

А он присоединяется к нам сегодня, чтобы обсудить всё это. Спасибо, что вышел на связь. Не мог бы ты рассказать немного о том, как ты получаешь эти интервью и что нового ты узнал?

МАЙК ДЖОНС, корреспондент Redacted: Да, я поясню, что будучи британским подданным, я не имею права брать интервью у этих пленных. И информацию я собрал через Марию Левенову. У неё есть свой телеграм-канал, и именно она брала интервью у пленных, особенно учитывая, что она русскоговорящая, конечно, это значительно упрощало задачу.



Она недавно вернулась из поездки в Донбасс и передала мне эти интервью, мы перевели их, добавили субтитры. Вы упомянули этот почти самоубийственный рейд в Брянске, один из многих, которые мы наблюдали. И одним из шокирующих откровений, которое она обнаружила, беседуя с одним пленным, стало вот что. Он сам подчеркнул факт использования амфетаминов в украинской армии и то, какое влияние это оказывает на людей.



По его словам, их раздают бесплатно. Их оплачивают, предположительно, из денег американских налогоплательщиков или из коллективных западных налоговых сборов. Им приказывают принимать эти таблетки. Они лежат в открытых упаковках, поэтому невозможно точно сказать, что там за вещество.

Итак, им приказывают их принимать, и потом они отправляются на операции. Он (пленный. — ИноТВ) заявляет, что мотивирован привлечь внимание к этому вопросу из-за количества людей, которые умирают в результате происходящего. Он утверждает, что им приказывают идти через минные поля, потому что одним из эффектов этих амфетаминов является отсутствие страха и отсутствие чувства боли.



Он говорит, что многие из его однополчан были ранены, но не замечали этого. Они просто теряли кровь, и сердце останавливалось после примерно полутора минут, по его утверждению. Так что в контексте этих практически самоубийственных миссий и вторжений на территорию РФ теперь становится понятным, как эти солдаты… по крайней мере в данном случае он вообще возвращался со своей дачи — ему вручили повестку и отправили на передовую.



И это, кстати, ещё одна претензия, которую он высказал. Многие ребята держали в руках автомат раза четыре перед тем, как их отправили на передовую. Предварительно накачали наркотиками и отправили на эти операции.

Всё верно. Давайте тогда послушаем этого солдата и потом вернёмся.

МАРИЯ ЛЕВЕНОВА, журналист: Скажите, пожалуйста, как вас зовут?

ВОЕННОПЛЕННЫЙ: Виктор Леонидович.

МАРИЯ ЛЕВЕНОВА: Сколько вам лет?

ВОЕННОПЛЕННЫЙ: 45.

МАРИЯ ЛЕВЕНОВА: Откуда вы родом?

ВОЕННОПЛЕННЫЙ: Винница.

МАРИЯ ЛЕВЕНОВА: Из Винницы?

ВОЕННОПЛЕННЫЙ: Да.

МАРИЯ ЛЕВЕНОВА: А вы давно в плену?

ВОЕННОПЛЕННЫЙ: Два месяца.

МАРИЯ ЛЕВЕНОВА: А сколько времени находились на передовой до этого?

ВОЕННОПЛЕННЫЙ: Год и месяц.

МАРИЯ ЛЕВЕНОВА: Скажите, пожалуйста, я так понимаю, вы согласились рассказать о том, что есть такой момент, что украинские военные используют наркотические вещества. Можете рассказать, пожалуйста?

ВОЕННОПЛЕННЫЙ: Используется самое лёгкое — это конопля.

МАРИЯ ЛЕВЕНОВА: Это курить?

ВОЕННОПЛЕННЫЙ: Да. Ну как сказать? Это как аспирин. Образно. То есть это самое лёгкое.

МАРИЯ ЛЕВЕНОВА: Практически безвредно.

ВОЕННОПЛЕННЫЙ: Да. Потом амфетамины какие-то давали. Такие что, выпиваешь и тебе… Нет болевого эффекта.

МАРИЯ ЛЕВЕНОВА: Выдавались в какой форме?

ВОЕННОПЛЕННЫЙ: Нам давали их уже открытыми.

МАРИЯ ЛЕВЕНОВА: Вы не видели упаковку?

ВОЕННОПЛЕННЫЙ: Нет. То есть ты выпиваешь — у тебя эйфория и не страшно.

МАРИЯ ЛЕВЕНОВА: А кто давал?

ВОЕННОПЛЕННЫЙ: Давал наш медик из батальона. То есть это всё шло через него.

МАРИЯ ЛЕВЕНОВА: То есть это было так: «Вот тебе пластырь, вот тебе от простуды, а вот тебе амфетаминчик»?

ВОЕННОПЛЕННЫЙ: Ну, приехал, скажем так. Вот вы идёте на позицию в бой, перед боем выпейте.

МАРИЯ ЛЕВЕНОВА: То есть не то что их кто-то покупал, их просто так выдавали?

ВОЕННОПЛЕННЫЙ: Нет, их выдавали. Никто ничего не покупал.

МАРИЯ ЛЕВЕНОВА: Всем-всем?

ВОЕННОПЛЕННЫЙ: Tем, кто шёл в бой.

МАРИЯ ЛЕВЕНОВА: То есть 100 процентам людей, которые идут на боевые задания? Они получали в числе прочего амфетамин, как часть аптечки?

ВОЕННОПЛЕННЫЙ: Ну, в принципе, да. Это как аптечка шла.

МАРИЯ ЛЕВЕНОВА: И как это на организм влияло? То есть что происходило с человеком?

ВОЕННОПЛЕННЫЙ: Да не чувствуешь боль и как бы заниженный порог страха. Ты шуруешь просто.

МАРИЯ ЛЕВЕНОВА: То есть такой терминатор пошёл?

ВОЕННОПЛЕННЫЙ: Да.

Дата выхода в эфир 01 сентября 2023 года.

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