Hill – в преддверии выборов республиканцы играют на усталости американцев от украинского конфликта

Американцы всё больше устают от финансирования конфликта на Украине, констатирует The Hill. На этих настроениях пытаются играть сразу несколько кандидатов на пост президента США от Республиканской партии, пишет издание. Как сообщается в статье, о необходимости сокращения расходов на финансирование украинского конфликта говорит, в частности, бизнесмен Вивек Рамасвами, а также экс-президент США Дональд Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис.



AP

Когда ведущие Fox News спросили восьмерых кандидатов в президенты от Республиканской партии на прошлой неделе, кто из них против финансирования Украины, только Вивек Рамасвами поднял руку, пишет The Hill.

38-летний предприниматель предложил радикальную идею завершения украинского конфликта, которую его критики сочли дружественной Владимиру Путину. Рамасвами хочет уступить РФ территории на востоке Украины в обмен на выход Москвы из военного союза с Китаем. Он также выступает против членства Украины в НАТО и готов отменить санкции США в отношении Москвы.

Хотя эта позиция не нашла широкой общественной поддержки у коллег-республиканцев, американцы всё больше устают от финансирования войны, пишет издание. В связи с этим скептицизм Рамасвами в отношении поддержки Украины разделяют два главных кандидата в президенты от республиканцев — Дональд Трамп и Рон Десантис.

По мнению экспертов, поддержка Киева республиканцами продолжит уменьшаться и в будущем, ходя идеи территориальных уступок менее популярны, чем разговоры о возможном распаде российско-китайского альянса. Недавний опрос тем временем показал, что американцы примерно поровну разделились в вопросе о том, продолжать ли отправлять Украине деньги.

Предложение Рамасвами перекликается с заявлением Трампа о том, что он единственный человек, способный прекратить войну в течение 24 часов. Бывший президент, однако, воздержался от уточнения подробностей своего плана.

Похоже, что кандидаты-республиканцы используют растущее желание американцев прекратить конфликт или, по крайней мере, сократить расходы США на него, однако политики, как и американская общественность, расходятся во мнениях о том, как это следует сделать, отмечает издание.

Партийный раскол среди избирателей тоже начинает проявляться. В августе опрос CNN показал, что 62% демократов поддерживают продолжение финансирования Украины, в то время как 71% республиканцев выступают против этого. В ближайшие месяцы позиция американских политиков по украинскому вопросу, вероятно, будет зависеть от неудач или успехов Киева на поле боя.

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