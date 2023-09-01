 

Мнение: О громком ЧП на тихой улочке… А можно ли такого избежать?

01.09.2023, 18:45, Разное
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Сонную благодать последнего летнего утра взорвал бьющий по нервам, нереально громкий крик, переходящий в ещё более мощный визг. Кажется, такую силу звука не способен выдать из лёгких и горла ни один человек, тем более ребёнок. Ибо крик был детский. Даже девчачий.

И топот маленьких, обутых в сандалики ножек по ещё не просохшему от ночной росы асфальту.

И снова — крик…

«Папа! Папочка! Папка приеха-а-ал!!!», — звенело на всю округу.

Немного завидно и очень тепло стало за этого неизвестного мужика, к которому со всех ног, захлёбываясь от восторга, бежало это маленькое, искреннее, чистосердечное счастье.

Где-то в отдалении, тихо и глухо хлопнула дверца автомобиля. Ещё пару секунд спустя и крики, и визги, и топот затихли. Похоже было, что девчушка — сколько ей? три? пять? шесть? вряд ли больше… — с разбега бросилась прямиком в отцовские объятья, обвив крохотными, но сильными детскими ручонками его могучую шею. Может быть, прижимаясь изо всех сил к его колючей, щетинистой щеке. А может быть награждая её, благодарно и жарко, наивными детскими поцелуями.

И кажется, в целом мире не нашлось бы сейчас более счастливой пары, чем эти двое. Отец и дочь.

А по асфальту меж тем застучали другие шаги. Неспешные. Размеренные. Цок-цок-цок — метр за метром сокращали дистанцию женские каблуки. Отчего-то совсем не торопились они туда, откуда флюиды незамутнённой детской радости разлетались на всю нашу притихшую улочку. И слава Богу!

Ещё несколько секунд безмятежного растворения друг в друге выкроили для себя #мужчина и девочка.

Потому что потом зазвучал женский голос. Слов было не разобрать, но интонации… О, я уверен вы их знаете — эти холодные, резкие, острые, стальные и беспощадные звуки циркулярной пилы. Что-то опять этот несчастный сделал «не так», и #женщина, нимало не стесняясь присутствия ребёнка, стала ему выговаривать. Отчитывать как нерадивого пажа или даже хуже.

И вся та чистейшей воды радость, только что бившая фонтаном через край, заливавшая улицу и окрестные дома, куда-то вмиг пропала. Небо нахмурилось. Окна захлопнулись. Даже солнце — и то поспешно нырнуло в невесть откуда прибежавшую тучку. Лишь бы не видеть и не слышать…

Господи! Как же бесконечно много хорошего, доброго, светлого заложено с рождения в маленьких девочках!

И куда же это всё исчезает во взрослых, уверенных, «знающих себе цену» женщинах?

А главное — зачем оно исчезает по воле хозяйки?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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