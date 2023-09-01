 

Андрей Воробьев открыл образовательный кластер в Подмосковье на базе технолицея им. В.И. Долгих

01.09.2023, 18:15, Новости дня
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«Я хочу всем ребятам – и первоклашкам, и тем, кто будет заканчивать в этом году, пожелать получать удовольствие от учебы. Мы постараемся вместе с родителями сделать так, чтобы вы с радостью бежали в школу. Ведь сам по себе учитель, какой бы он гениальный и талантливый не был, не может дать такой результат, который он дает вместе с родителями», – сказал Воробьев на линейке.

Глава «Норникеля» заявил, что компания старается поддерживать самые передовые образовательные инициативы. Основная задача – получение детьми необходимых навыков и знаний.

«Школьникам важно не просто учиться, но и иметь пример для подражания – будь то родители, учителя или основатель Технолицея Владимир Долгих», – добавил Потанин.

Учеников поздравил внук советского государственного деятеля, чьим именем назван технолицей, Владимир Долгих. Он пожелал детям обрести здесь второй дом, раскрыть таланты и обрести новых друзей.

Отмечается, что в этом году в лицей зачислено 783 ребенка из 17 регионов России. Победителям регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады здесь будут предоставлять стипендии, полностью покрывающие обучение.

Образование в Технолицее получают на трех языках – русском, английском и китайском. Тут изучают программирование, робототехнику, киберспорт, экономику, менеджмент, информационную безопасность, беспилотные технологии.


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