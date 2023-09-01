 

The Guardian – Евросоюзу не по карману вступление Украины и Молдавии в свои ряды

01.09.2023, 17:55, Новости дня
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Украина и Молдавия стоят первыми в очереди на вступление в Евросоюз, однако расширение ЕС за счёт новых стран-членов обойдётся блоку в копеечку, пишет The Guardian. По данным издания, включение двух восточноевропейских стран в состав «европейской семьи» без проведения ряда необходимых внутренних реформ невозможно, поскольку оно сопряжено с огромными финансовыми вливаниями. Таким образом, баланс между странами ЕС может измениться, и дотационные страны Евросоюза могут превратиться в доноров, что не обрадует население европейских государств.


AP

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен несколько раз приглашала в Евросоюз Украину и другие девять стран-кандидатов без указания конкретных сроков. Тем не менее, поскольку перспектива присоединения в особенности Украины к блоку становится всё ближе, лидеры ЕС задаются вопросом, готов ли Европейский союз к расширению и как такое решение повлияет на бюджет ЕС, который уже трещит по швам. Вряд ли Польша, Греция или Венгрия будут ликовать от счастья, превратившись из дотационных получателей финансирования ЕС в его доноров. Также не ясно, готовы ли будут в этой связи Германия и Франция возложить на себя повышенное финансовое бремя, пишет The Guardian.

Возникают вопросы по расширению мест в Европарламенте, что требует дополнительных денежных потоков. Кроме того, непонятно, будет ли такой парламент левым или правым. Издание напоминает, что любое из 27 государств-членов может наложить вето на вступление другой страны, что делает внутреннюю политику сильным фактором при принятии решений о том, кто войдёт в ЕС, а кто нет. Если какое-либо отдельное государство сочтёт любой из этих вопросов неприятным для своего избирателя, оно может помешать его вступлению в ЕС.

По данным источника газеты, страны Евросоюза очень поздно осознали идею о том, что им придётся проводить внутренние реформы. События на Украине указываются основной причиной актуализации темы расширения ЕС. Прошлым летом Украина и Молдавия были добавлены в очередь официальных кандидатов, включающую Албанию, Сербию, Косово, Турцию, Черногорию, Северную Македонию и Боснию и Герцеговину, в то время как Грузия полным ходом ведёт процесс по подаче заявки. Председатель Европейского парламента Роберта Метсола призвала начать официальные переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии в следующем году, отмечает The Guardian.

В случае расширения ЕС непонятно, насколько должен быть увеличен бюджет блока, составляющий на сегодняшний день €186 млрд. Придётся ли трём крупнейшим донорам — Германии, Франции и Италии — лезть глубже в свои карманы, чтобы поддержать Украину? Готова ли Польша, в которой запланированы выборы в октябре, взять на себя большее финансовое бремя, размышляет автор статьи.

Учитывая растущий политический вес фермерских сообществ, одной из важнейших задач чиновников в Брюсселе является составление проектов реформ общей сельскохозяйственной политики, в случае если Украина получит членство. Украина является одним из крупнейших игроков на мировом рынке зерна, имея больше обрабатываемых земель, чем Италия. До вооружённого конфликта на её долю приходилось 10% рынка пшеницы, 15% рынка кукурузы и 13% рынка ячменя. По данным Европейской комиссии, она также была доминирующим игроком на рынке подсолнечного масла с долей 50%. Таким образом, при нынешнем положении дел Украина станет основным бенефициаром общих сельскохозяйственных платежей, резюмирует The Guardian.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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