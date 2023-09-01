Мнение: Перспективы российской космонавтики, нежелательные профессии для детей и научная литература о России

1. Читатели пишут об основных приоритетах российской космонавтики на сегодняшний день. Помимо лунной программы есть и много других перспективных целей:



Что касается целей космонавтики, то лично мне постоянно обитаемые лунная база и даже куда более дешёвая база на спутнике Марса Фобос кажутся излишне дорогими, особенно в плане их эксплуатации. А вот Лунный полигон от НПО им Лавочкина в виде базы из роботов выглядит едва ли не необходимым для адекватного исследования приполярных районов, поскольку света в кратерах нет, ядерный реактор на каждый луноход не поставить, а радиоизотопный термоэлектрогенератор мало энергии даёт для серьёзных приборов.



Лично я вообще думаю, что главное обоснование пилотируемой космонавтики — это реальная перспектива терраформирования Венеры. Оно уже, по-видимому, возможно, только очень дорого обойдётся. А если будет, где жить, значит надо знать, как туда долететь!



Что же касается знаковых проектов, реально способных привлечь внимание общественности, то, на мой взгляд, таковые вполне могут быть и в других направлениях, само собой, если вопрос достаточно сильно раскрутить:



— Телескоп, способный более-менее нормально разглядеть планеты у других звёзд. Нормально — это, как минимум, спектральный анализ атмосферы.



— Полёт к межзвёздному астероиду или комете. Последнее время такие иногда обнаруживают на пролёте. См. Омуамуа.



— Контактное подробное исследование подлёдного океана на Энцеладе. Туда можно добуриться (2 км льда протопить зондом с катушкой провода реально) и, как мне кажется, достаточно велик шанс жизнь найти.



— Аналогично добуриться до воды на Марсе и как следует ее изучить. Уже известны места, где она близко к поверхности.



Ещё есть большие и принципиально недостижимые на Земле (из-за очень качественного вакуума и отсутствия конвекции) преимущества в производстве некоторых компонентов фронт-энд электроники на орбите…



Но, вообще, у современной российской космонавтики есть актуальный вопрос на все деньги, что называется — это проект «Сфера». Он нужен, важен, превосходит аналоги и при этом очень дорог. Положа руку на сердце, всё остальное должно поддерживаться, а вот на этот проект и то, что его обеспечивает — нужны сотни миллиардов уже вчера.

На мой взгляд, действительно, за роботами — будущее. Пусть роботы будут авангардом, а когда роботы построят нормальные базы, можно будет уже отправлять туда и живых людей. В условиях дефицита денег это самый быстрый и самый эффективный способ освоения космоса.

Что касается орбитальных городов, то, как пишет мой корреспондент, там есть две технически сложных проблемы — во-первых, станции надо вращать, что приводит к куче неприятных побочек, а во-вторых, в космосе особо некуда отводить тепло. За разумную цену утилизовать тепло, которое будет производить орбитальный город, не представляется возможным.

2. Раньше дети мечтали стать космонавтами. Теперь дети мечтают стать блогерами… однако многие родители этому желанию не слишком-то рады (ссылка):



Родители назвали самые нежелательные профессии для детей”: блогер (33%), актёр (27%), медиаменеджер (18%), PR-менеджер (14%). <…>

В ходе опроса, результаты которого есть в распоряжении RT, выяснилось, что 54% родителей хотят, чтобы их дети стали программистами, разработчиками или аналитиками.

34% граждан намерены склонять ребёнка к обучению по техническому профилю. При этом 17% респондентов убеждены, что профессия должна быть прикладной, так как сейчас не хватает рабочих рук.

Что же, всё логично. Из крепких блогеров к относительному успеху приходит один из тысячи, может быть. Из программистов — тысяча из тысячи или около того.

3. Мы продолжаем развивать проект Русский Эксперт и относимся к пополнению нашей энциклопедии о России весьма серьёзно. Недавно мы добавили на проект большие статьи с подборками научной литературы о России и, в частности, литературы по истории России.

Возможно, коллеги, вы сможете предложить на страницах обсуждения этих статей, какими авторами и книгами их следует пополнить.