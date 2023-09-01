 

«С камертоном в суд нельзя!»

01.09.2023, 16:35, Разное
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В Москве вручили премию имени Анны Политковской. Жюри единогласно присудило награду режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук.

«В самой жуткой ситуации она улыбалась и не плакала» — с этими словами обозреватель «Новой» Ирина Петровская пригласила на сцену нашего спецкора Елену Милашину. И зал встал.

Так началась церемония вручения премии имени Анны Политковской «Камертон».

Эта независимая премия учреждена нашей редакцией в 2013 году.

В нынешнем году награду вручала Лена Милашина. Случившееся с ней в Чечне не только потрясло нас жестокостью, но и стало символом происходящего с журналистами в России. С 24 февраля 2022 года 87 репортеров стали фигурантами уголовных дел, 141 объявлен «иноагентом», 10 800 медиа — закрыты.

— Мы не выбираем времена, когда живем, — говорит Лена. — Мы смогли освещать то, что запрещено называть. Смогли объединиться, чтобы помочь людям, которые бежали от того, что нельзя называть. Эта военная операция уникальна тем, как она освещается: ничего не ускользнет, кто бы ни надеялся. Наша работа отзовется в будущем.

Нам есть для чего уезжать и есть ради чего остаться. Этот выбор не делает нас хуже или лучше, он не разделяет нас.

Мы не выбираем страну, она — наша.

Источник: Новая газета


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