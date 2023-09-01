 

OnePlus Ace 2 Pro признан самым производительным смартфоном августа

01.09.2023, 14:46, Разное
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Августовский рейтинг производительности смартфонов под управлением Android был опубликован разработчиками бенчмарка AnTuTu. В этом списке лидировал OnePlus Ace 2 Pro, достигнувший в AnTuTu 10 средний балл в 1,64 миллиона баллов. За ним следовали iQOO 11S (1,64 миллиона) и Nubia Red Magic 8S Pro+ (1,63 миллиона).

Также в топ-10 производительных смартфонов августа вошли iQOO 11 Pro, Vivo X90 Pro+, OnePlus 11, Realme GT5, iQOO 11, Vivo X Fold2 и Oppo Find X6 Pro. Все эти флагманы построены на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 2.

Среднебюджетный рейтинг AnTuTu в августе возглавили смартфоны Redmi Note 12 Turbo (1,14 миллиона) и Realme GT Neo5 SE (1,14 миллиона), оба с процессором Snapdragon 7+ Gen 2. Остальные устройства этой категории оснащены чипами MediaTek 8100 и 8200. С третьего по пятое место в этой категории заняли iQOO Neo7 SE (949 тысяч), Vivo S17 Pro (944 тысячи) и Oppo Reno10 Pro 5G (924 тысячи). За ними последовали Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E, Xiaomi Civi, а также OnePlus Ace Racing и базовая модель Ace.


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