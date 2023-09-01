 

Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Н.Э. Баумана

01.09.2023, 14:35, Новости дня
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В День знаний мэр Москвы Сергей Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана. Это Многофункциональный научно-образовательный корпус и “Дворец технологий”.

“Обновляем МГТУ им. Баумана по поручению Владимира Путина, проводим работу совместно с Правительством России. Новые современные корпуса — не только стены, это новое оборудование и новые технологические возможности”, – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

В Многофункциональном научно-образовательном корпусе расположатся семь университетских кафедр. Во “Дворце технологий” разместятся управление аспирантуры, приемная комиссия, ученый клуб, профессорский клуб и клуб выпускников. В парадных помещениях корпуса будут проводить научно-образовательные форумы.

По словам мэра, в ближайшие годы построят еще 10 корпусов университета. До конца текущего года завершится создание Исследовательского центра и “Многофункционального библиотечнего корпуса”, в следующем году в эксплуатацию сдадут “Квантум парк”, “Центральный кластер” и комплекс студенческих общежитий.

Также Собянин напомнил о благоустройстве 14 улиц и переулков в районе МГТУ. В скором времен будет построен новый мост через Яузу.

В июне правительство Москвы подписало с МГТУ имени Баумана соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров для промышленности. Вместе с ведущими вузами город будет развивать проект “Московская техническая школа” и создавать центры технологических и производственных компетенций.


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