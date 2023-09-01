 

Татьяна Тарасова объяснила свое появление на линейке внука в инвалидной коляске

01.09.2023, 14:35, Новости дня
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Сама Татьяна Анатольевна, со здоровьем у нее все в порядке. Татьяна Тарасова призналась, что ходит на линейки каждый год. Школа, где сначала учились два ее внука, а теперь один, ей очень нравится, там хороший педагогический состав и прогрессивная директор.

Что касается здоровья, с легендарным тренером по фигурному катанию, к счастью, все в порядке. “Со мной все хорошо. У меня нормальное состояние. Я на каталочке, ну так у меня нога болит”, — цитирует тренера Пятый канал.

Ранее Татьяна Тарасова вспомнила о призере Олимпийских игр, 25-летнеи казахстанце Денисе Тене. В 2018-м чемпион попытался остановить грабителей, которые положили глаз на запчасти его авто, в итоге получил удар ножом и скончался вследствие обильного кровопролития.

Гибель преуспевающего спортсмена тогда потрясла всю страну, а Татьяна Тарасова была в шоке и глубоком трауре. Спустя годы, тренер помянула мертвого воспитанника в разговоре с журналистами. Это произошло в контексте темы о переходе фигуристки Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана.


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