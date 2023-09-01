Кубанский школьник попытался подарить учительнице кабачки вместо цветов

Учебный год в краснодарской школе №16 начался скандалом – под видом букета ученик 4 класса Никита попытался вручить классной руководительнице свёрток с домашними кабачками.

Чтобы скрыть подлог, школьник завернул овощи в оберточную бумагу, придал им форму конуса, а сверху набросал цветочные лепестки. Однако на весе злоумышленник просчитался – почувствовав непривычную тяжесть, учительница развернула подарок и обнаружила в свёртке 5 кабачков общим весом около 4 килограммов.

«Каждый год выкладывай и выкладывай на цветы, никаких денег не напасешься. А кабачки как дурные уродились, а ведь это и оладьи, и икра, и просто красиво. Только никто не берёт», – оправдался позже отец Никиты Василий Тополев.

В настоящий момент учительнице ничего не угрожает – кабачки были возвращены семье. Кроме того, приносить их в учебные учреждения теперь запрещено под угрозой исключения. До конца октября охранники будут проверять на наличие кабачков сумки и рюкзаки учеников .

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