 

Собянин сообщил о рекордном количестве учеников в школах Москвы

01.09.2023, 13:20, Новости дня
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Первого сентября в школы Москвы пошли около 120 тысяч первоклассников, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Всего в новом учебном году за парты сели более 1,1 миллиона юных москвичей. Это абсолютный рекорд в истории города, подчеркнул Собянин.

Мэр назвал День знаний одним из самых главных праздников Москвы. Собянин пожелал школьникам новых знаний и открытий.

“Пусть всегда рядом будут мудрые педагоги и родители, готовые подсказать и помочь, вдохновить и увлечь”, – добавил Собянин.

В 2023 году в Москве обновили 167 территорий школ и колледжей. Крупнейшим объектом благоустройства стала территория у колледжа №23 на улице Молостовых в районе Ивановское. Там появился большой спортивный кластер с футбольным полем и беговой дорожкой.


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