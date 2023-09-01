Мнение: 1 сентября

До сих пор помню свой первый день в простой деревенской школе. 1 сентября 1971 года…

Многих моих одноклассников уже нет в живых. Убит (в драке), умер (цирроз), убит (сбросили с моста), погиб (в Афганистане), освободился после шести ходок в колонии, принял христианство, ушел в монастырь умер, погибла (ДТП), умерла (рак), пропал без вести (завалило шахту на Донбассе, труп так и не достали…)… Многие уже на пенсии……

Но для меня уже много-много лет 1 сентября – это день рождения моей дочери.

Дочь родилась в Вильнюсе. Я тогда был в четырех тысячах километрах. О том, что на свет появился человечек, узнал только 5-го сентября, когда подразделение, которым я командовал, вернулось к месту дислокации части. Мне дали краткосрочный отпуск, трое суток я добирался до столицы Литовской ССР и 8-го сентября смог взять на руки крохотный комочек…

С тех пор прошло 35 лет. И все эти годы 1 сентября для меня – это день рождения моей дочери.

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