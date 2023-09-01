Скандалы: Учителя тихо плачут
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Сколько стоит одеть ребенка в школу в магазине для богатых
ЦУМ показал новую школьную коллекцию. Модный образ для ребенка обойдется в сумму, сопоставимую с зарплатой учителя в столице или нефтяном регионе. В субъектах победнее педагог на все свое жалование сможет купить разве что ботики или брюки. Собираем ребенка в школу по-богатому.
Педагоги — особенно в регионах — работают на две ставки и берут репетиторство, чтобы дотянуть свой доход до приемлемого уровня. По данным исследования, уровня зарплат учителей в России, которое проводили «Новые известия», максимальные зарплаты педагогам предлагают в Москве (107 тыс рублей в месяц), на Ямале (120 тыс рублей), в Чукотском АО (136,9 тыс рублей) и на Сахалине (106 тыс рублей). Но чаще зарплаты учителей находятся в коридоре 35-45 тысяч рублей.
Тем временем ЦУМ выкатил свежую школьную коллекцию. Мы посчитали, что одеть ребенка к новому учебному году в брендовые вещи обойдется в сумму, сопоставимую с зарплатой учителя в столице или на Ямале. А вот педагогам из менее обеспеченных регионов светит купить на свою зарплату только модную сумочку или курточку.
Например, комплект для мальчика может выглядеть так:
- ПАЛЬТО PALM ANGELS — 67 800 рублей
- ЖИЛЕТ DAL LAGO — 10 950 рублей
- РУБАШКА PAOLO PECORA MILANO — 10 650 рублей
- БРЮКИ STEFANO RICCI JUNIOR — 59 950 рублей
- ТУФЛИ GUCCI — 37 170 рублей
- ПЛАТОК DESTIN — 2 915 рублей
Итого: 183 435 рублей.
Лук для девочки
- ПИДЖАК BRUNELLO CUCINELLI — 47 950 рублей
- ВОДОЛАЗКА GIORGETTI — 26 950 рублей
- Блузка EMPORIO ARMANI — 13 100 рублей
- ЮБКА DAL LAGO — 15 700 рублей
- БАЛЕТКИ AGE OF INNOCENCE — 17 700 рублей
- ПОРТФЕЛЬ AGE OF INNOCENCE- 26 200 рублей.
Итог: 147 600 рублей.
Образ девочки — 91 050 рублей.
Образ мальчика — 113 030 рублей.
Как ранее рассказывали «Новым известиям» сами учителя из регионов, чтобы выжить при таком жаловании педагоги вынуждены брать допнагрузку, или вообще отказываться от работы в школе, чтобы работать репетитором и натаскивать детей на сдачу ЕГЭ. А это вымывает из школ молодых и перспективных педагогов, на своих местах остаются учителя предпенсионного возраста, которым просто нужно дождаться пенсии. Это приводит к острой нехватке педагогов.
Александр Дыбин
Оригинал материала: “Новые Известия”
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