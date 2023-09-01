Скандалы: Учителя тихо плачут

Сколько стоит одеть ребенка в школу в магазине для богатых

ЦУМ показал новую школьную коллекцию. Модный образ для ребенка обойдется в сумму, сопоставимую с зарплатой учителя в столице или нефтяном регионе. В субъектах победнее педагог на все свое жалование сможет купить разве что ботики или брюки. Собираем ребенка в школу по-богатому.

Педагоги — особенно в регионах — работают на две ставки и берут репетиторство, чтобы дотянуть свой доход до приемлемого уровня. По данным исследования, уровня зарплат учителей в России, которое проводили «Новые известия», максимальные зарплаты педагогам предлагают в Москве (107 тыс рублей в месяц), на Ямале (120 тыс рублей), в Чукотском АО (136,9 тыс рублей) и на Сахалине (106 тыс рублей). Но чаще зарплаты учителей находятся в коридоре 35-45 тысяч рублей.

Тем временем ЦУМ выкатил свежую школьную коллекцию. Мы посчитали, что одеть ребенка к новому учебному году в брендовые вещи обойдется в сумму, сопоставимую с зарплатой учителя в столице или на Ямале. А вот педагогам из менее обеспеченных регионов светит купить на свою зарплату только модную сумочку или курточку.

Например, комплект для мальчика может выглядеть так:

ПАЛЬТО PALM ANGELS — 67 800 рублей

ЖИЛЕТ DAL LAGO — 10 950 рублей

РУБАШКА PAOLO PECORA MILANO — 10 650 рублей

БРЮКИ STEFANO RICCI JUNIOR — 59 950 рублей

ТУФЛИ GUCCI — 37 170 рублей

ПЛАТОК DESTIN — 2 915 рублей

Итого: 183 435 рублей.

Лук для девочки

ПИДЖАК BRUNELLO CUCINELLI — 47 950 рублей

ВОДОЛАЗКА GIORGETTI — 26 950 рублей

Блузка EMPORIO ARMANI — 13 100 рублей

ЮБКА DAL LAGO — 15 700 рублей

БАЛЕТКИ AGE OF INNOCENCE — 17 700 рублей

ПОРТФЕЛЬ AGE OF INNOCENCE- 26 200 рублей.

Итог: 147 600 рублей.

Образ девочки — 91 050 рублей.

Образ мальчика — 113 030 рублей.

Как ранее рассказывали «Новым известиям» сами учителя из регионов, чтобы выжить при таком жаловании педагоги вынуждены брать допнагрузку, или вообще отказываться от работы в школе, чтобы работать репетитором и натаскивать детей на сдачу ЕГЭ. А это вымывает из школ молодых и перспективных педагогов, на своих местах остаются учителя предпенсионного возраста, которым просто нужно дождаться пенсии. Это приводит к острой нехватке педагогов.

Александр Дыбин

Оригинал материала: “Новые Известия”