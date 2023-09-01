WhatsApp презентовали аутентификацию через адрес электронной почты

Разработчики WhatsApp представляют новую функцию в мессенджере – аутентификацию через адрес электронной почты. Эту информацию раскрыл портал WABetaInfo.

На данный момент эта функция находится в разработке, но уже доступна для некоторых тестировщиков бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.18.19. В будущем, электронную почту можно будет использовать в качестве альтернативного способа доступа к учетной записи в мессенджере. Интересно, что адрес электронной почты останется скрытым от контактов и собеседников.

Это нововведение может быть полезным для тех пользователей, которые сталкиваются с проблемами при входе в WhatsApp из-за невозможности получения 6-значного SMS-кода. Однако пользователи не будут принуждены использовать этот способ аутентификации – по желанию можно продолжить вход в свой аккаунт через SMS.

Пока не сообщается о сроках внедрения этой новой защиты учетных записей в WhatsApp. Напомним, что ранее разработчики выпустили новое приложение для macOS.