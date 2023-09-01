Сбер представил проект под названием “Скрытые таланты” для студентов

Сбер представил проект под названием “Скрытые таланты”, специально для студентов. Этот проект позволяет им легко создать сопроводительное письмо, необходимое при подаче заявки на стажировку или вакансию. Эту информацию предоставила пресс-служба Сбера.

Чтобы составить сопроводительное письмо, студенту просто нужно указать свои личные качества, которые помогли ему в учебе. Затем искусственный интеллект преобразует эти качества в профессиональные навыки и автоматически составит соответствующее сопроводительное письмо.

Наталья Дудина, старший вице-президент и руководитель блока “Люди и культура” в Сбербанке, подчеркнула важность этой инициативы: “Первая работа всегда вызывает определенные сложности, поэтому Сбер поддерживает студентов на этом важном этапе. Мы приглашаем студентов на стажировку, чтобы они могли попробовать себя в реальных бизнес-задачах и почувствовать себя частью большой команды, преданной своему делу. Мы очень ценим тот факт, что 70% стажеров в конечном итоге выбирают работу в Сбере”.

Кроме того, с 1 сентября Сбер начинает новый сезон стажировок под названием Sberseasons. В рамках этой программы предлагаются оплачиваемые стажировки продолжительностью от 3 до 6 месяцев с рабочей нагрузкой от 20 до 40 часов в неделю. Стажировки доступны для студентов очной формы обучения, начиная со второго курса.