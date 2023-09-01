 

Сбер представил проект под названием “Скрытые таланты” для студентов

01.09.2023, 12:15, Разное
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Сбер представил проект под названием “Скрытые таланты”, специально для студентов. Этот проект позволяет им легко создать сопроводительное письмо, необходимое при подаче заявки на стажировку или вакансию. Эту информацию предоставила пресс-служба Сбера.

Чтобы составить сопроводительное письмо, студенту просто нужно указать свои личные качества, которые помогли ему в учебе. Затем искусственный интеллект преобразует эти качества в профессиональные навыки и автоматически составит соответствующее сопроводительное письмо.

Наталья Дудина, старший вице-президент и руководитель блока “Люди и культура” в Сбербанке, подчеркнула важность этой инициативы: “Первая работа всегда вызывает определенные сложности, поэтому Сбер поддерживает студентов на этом важном этапе. Мы приглашаем студентов на стажировку, чтобы они могли попробовать себя в реальных бизнес-задачах и почувствовать себя частью большой команды, преданной своему делу. Мы очень ценим тот факт, что 70% стажеров в конечном итоге выбирают работу в Сбере”.

Кроме того, с 1 сентября Сбер начинает новый сезон стажировок под названием Sberseasons. В рамках этой программы предлагаются оплачиваемые стажировки продолжительностью от 3 до 6 месяцев с рабочей нагрузкой от 20 до 40 часов в неделю. Стажировки доступны для студентов очной формы обучения, начиная со второго курса.


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