Lenovo представила портативную игровую консоль Legion Go с съемными контроллерами и процессорами AMD Z1 Extreme

Компания Lenovo анонсировала несколько новых гаджетов, включая портативную игровую консоль под названием Legion Go. Это устройство, представленное на официальном сайте производителя, имеет несколько выдающихся характеристик.

Одной из ключевых особенностей Legion Go является возможность отсоединения контроллеров TrueStrike, аналогично Nintendo Switch. Консоль также оснащена подставкой для установки на ровной поверхности, двумя USB-C портами с поддержкой DisplayPort 1.4 и трекпадом.

Сама консоль весит 854 грамма и оборудована 8,8-дюймовым экраном с разрешением 2560х1600 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Внутри Legion Go работает на процессорах AMD Ryzen Z1 или Z1 Extreme, так же как ROG Ally. У нее также есть 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD-накопитель емкостью 256, 512 ГБ или 1 ТБ.

Консоль работает под управлением Windows 11 и питается от аккумулятора емкостью 49,2 Вт*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

В дополнение к консоли, Lenovo также представила два дополнительных аксессуара. Очки дополненной реальности Legion Glasses оснащены микроOLED-экранами, а наушники-вкладыши Legion E510 7.1 RGB имеют арматурные излучатели и RGB-подсветку. Очки можно подключать к различным устройствам на Windows, Android и macOS, а наушники работают по USB-C.

Legion Go поступит в продажу в ноябре по цене от €799 (примерно 83,8 тыс. рублей). Очки и наушники будут доступны в октябре по цене €499 (примерно 52,3 тыс. рублей) и €49 (примерно 5,1 тыс. рублей) соответственно. Пока неизвестно, будут ли эти новинки доступны в России, но на сайте Lenovo уже есть страница с информацией о консоли на русском языке.